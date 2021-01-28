Эффективна на 100%. Вторая фармкомпания испытывает терапию антителами от коронавируса

Промежуточные данные испытаний многообещающие, но существует большой минус подобного лечения.

Американская фармкомпания Regeneron поделилась многообещающими промежуточными данными 3-й фазы испытаний коктейля с антителами от коронавируса. Об этом сообщает New Atlas.

Предварительные данные показывают, что новое лечение на 100% эффективно для предотвращения симптоматической инфекции. Но существуют опасения, что непомерно высокая стоимость производства препарата серьезно ограничит его использование.

На прошлой неделе другая американская фармкомпания Eli Lilly продемонстрировала, что ее коктейль из антител от коронавируса эффективен на 80%. Чтобы не отставать в гонке, главный конкурент Lilly по лечению моноклональными антителами, Regeneron, обнародовал свои первые результаты продолжающихся клинических испытаний.

Лечение моноклональными антителами немного отличается от вакцин. Вместо того, чтобы обучать организм самостоятельно вырабатывать антитела против вируса, моноклональные антитела – разовая доза лабораторных антител, предназначенных для предотвращения инфекции, либо снижения тяжести заболевания.

Препарат Regeneron называется REGEN-COV и включает два разных, но дополняющих друг друга типа лабораторно-сконструированных антител. Они были разработаны для прекращения репликации вируса внутри инфицированного пациента. Эти виды терапии могут помочь людям с высоким риском заражения COVID-19 или пациентам на самой ранней стадии заболевания.

Так как антитела обеспечивают краткосрочную защиту, их испытания должны быть очень целенаправленными. Например, препарат Eli Lilly проходит испытание в домах престарелых и центрах по уходу за престарелыми при первых признаках локальной вспышки. В это же время, Regeneron изучает, насколько хорошо его коктейль из антител может предотвратить вирусную инфекцию у людей, живущих в семьях с подтвержденными случаями коронавируса.

В рамках испытаний участникам вводят антитела в течение 4 дней с момента положительного теста у их домашних контактов. Regeneron планирует привлечь 2450 пациентов для участия в этом слепом, рандомизированном и плацебо-контролируемом исследовании 3-й фазы.

Промежуточный анализ данных Regeneron включает первых 409 субъектов, участвующих в исследовании. Данные еще не прошли рецензирование, но ожидается, что полные результаты всего исследования будут получены в первой половине 2021 года.

Первые результаты показывают, что коктейль из антител обеспечивает 100-процентную защиту от симптоматической инфекции. Испытание также охватило бессимптомные инфекции и показало, что лечение эффективно и в этом случае.

Промежуточные данные показывают, что участники из группы REGEN-COV, которые все же заразились, переболели коронавирусом без пиковых уровней и были менее заразными.

"Эти данные с использованием препарата REGEN-COV в качестве пассивной вакцины предполагают, что он может снизить передачу вируса, а также вирусную нагрузку и тяжесть болезни у тех, кто еще не инфицирован", – говорит главный научный сотрудник Regeneron Джордж Д. Янкопулос.

Возможно, наиболее важным аспектом нового препарата Regeneron является способ проведения терапии. Традиционно моноклональные антитела необходимо вводить внутривенно. Терапия конкурирующей компании Eli Lilly требует 60-минутной инфузии, что сильно ограничивает возможности ее применения.

Но в исследовании Regeneron проверялась эффективность введения препарата путем подкожной инъекции. По сути, это превращает долгую процедуру под медицинским наблюдением в быструю однократную инъекции, которую можно вводить практически в любом месте.

"В этом испытании REGEN-COV вводился в виде инъекций, а не инфузии, что делает его более удобным и эффективным для пациентов, а также перегруженных медучреждений", – отмечает руководитель одного из отделов Regeneron Дэвид Вайнрайх.

Но существует огромная проблема, которая будет препятствовать широкому распространению такой терапии. Лечение моноклональными антителами будет стоить слишком дорого. Предполагается, что лечение антителами Regeneron и Eli Lilly может стоить более 1000 долларов США за дозу.

По словам эксперта из Медицинской школы Джонса Хопкинса Артуро Касадевалл, высокая стоимость терапии связана с трудоемкими методами производства, отнимающими много времени.

"Причина, по которой моноклональные антитела настолько дороги, заключается в том, что они должны быть выращены в так называемых культурах тканей. Вы должны вырастить клетки, они должны начать производить белок, который затем нужно очистить. Это не только требует много времени, но и дорогостоящих реагентов. В общем, лечение моноклональными антителами, будь то COVID-19 или рак, обычно обходится дорого", – подытожил Касадевалл.