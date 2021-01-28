Ефективна на 100%. Друга фармакологічна компанія випробовує терапію антитілами від коронавірусу

Проміжні дані випробувань багатообіцяючі, але є великий мінус подібного лікування.

Американська фармакологічна компанія Regeneron поділилася багатообіцяючими проміжними даними 3-ї фази випробувань коктейлю з антитілами від коронавірусу. Про це повідомляє New Atlas.

Попередні дані показують, що нове лікування на 100% ефективне для запобігання симптоматичної інфекції. Але існують побоювання, що непомірно висока вартість виробництва препарату серйозно обмежить його використання.

Минулого тижня інша американська фармакологічна компанія Eli Lilly продемонструвала, що її коктейль з антитіл від коронавірусу ефективний на 80%. Щоб не відставати в перегонах, головний конкурент Lilly з лікування моноклональними антитілами, Regeneron, оприлюднив свої перші результати клінічних випробувань, що досі тривають.

Лікування моноклональними антитілами трохи відрізняється від вакцин. Замість того, щоб навчати організм самостійно виробляти антитіла проти вірусу, моноклональні антитіла — разова доза лабораторних антитіл, призначених для запобігання інфекції, або зниження тяжкості захворювання.

Препарат Regeneron називається REGEN-COV і включає два різних типи лабораторно-сконструйованих антитіл, що доповнюють одне одного. Вони були розроблені для припинення реплікації вірусу всередині інфікованого пацієнта. Ці види терапії можуть допомогти людям з високим ризиком зараження COVID-19 або пацієнтам на ранній стадії захворювання.

Оскільки антитіла забезпечують короткостроковий захист, їх випробування повинні бути дуже цілеспрямованими. Наприклад, препарат Eli Lilly проходить випробування в будинках для людей літнього віку та центрах по догляду за людьми літнього віку при перших ознаках локальної спалаху. У цей же час Regeneron вивчає, наскільки ефективно його коктейль з антитіл може запобігти вірусній інфекції в людей, котрі живуть у сім'ях з підтвердженими випадками коронавірусу.

У рамках випробувань учасникам вводять антитіла протягом 4 днів з моменту позитивного тесту в їхніх домашніх контактів. Regeneron планує залучити 2450 пацієнтів для участі в цьому сліпому, рандомізованому і плацебо-контрольованому дослідженні 3-ї фази.

Проміжний аналіз даних Regeneron включає перших 409 суб'єктів, що беруть участь у дослідженні. Дані ще не пройшли рецензування, але очікується, що повні результати всього дослідження будуть отримані в першій половині 2021 року.

Перші результати показують, що коктейль з антитіл забезпечує 100-відсотковий захист від симптоматичної інфекції. Випробування також охопило безсимптомні інфекції і показало, що лікування ефективне і в цьому випадку.

Проміжні дані показують, що учасники з групи REGEN-COV, які все ж заразилися, перехворіли коронавірусом без пікових рівнів і були менш заразними.

"Ці дані з використанням препарату REGEN-COV як пасивної вакцини припускають, що він може знизити передачу вірусу, а також вірусне навантаження і тяжкість хвороби в тих, хто ще не інфікований", — говорить головний науковий співробітник Regeneron Джордж Д. Янкопулос.

Можливо, найбільш важливим аспектом нового препарату Regeneron є спосіб проведення терапії. Традиційно моноклональні антитіла необхідно вводити внутрішньовенно. Терапія конкурентної компанії Eli Lilly вимагає 60-хвилинної інфузії, що сильно обмежує можливості її застосування.

Але в дослідженні Regeneron перевірялася ефективність введення препарату шляхом підшкірної ін'єкції. По суті, це перетворює довгу процедуру під медичним наглядом у швидку одноразову ін'єкцію, яку можна вводити практично в будь-якому місці.

"У цьому випробуванні REGEN-COV вводився у вигляді ін'єкцій, а не інфузії, що робить його більш зручним і ефективним для пацієнтів, а також перевантажених медустанов", — зазначає керівник одного з відділів Regeneron Девід Вайнрайх.

Але існує величезна проблема, що буде перешкоджати поширенню такої терапії. Лікування моноклональними антитілами буде коштувати надто дорого. Передбачається, що лікування антитілами Regeneron і Eli Lilly може коштувати понад 1000 доларів США за дозу.

За словами експерта з Медичної школи Джонса Хопкінса Артуро Касадевалла, висока вартість терапії пов'язана з трудомісткими методами виробництва, що віднімають багато часу.

"Причина, через яку моноклональні антитіла настільки дорогі, полягає в тому, що вони повинні бути вирощені в так званих культурах тканин. Ви повинні виростити клітини, вони повинні почати виробляти білок, який потім потрібно очистити. Це не тільки вимагає багато часу, але і дорогих реагентів. Загалом, лікування моноклональними антитілами, будь то COVID-19 або рак, зазвичай обходиться дорого", — підсумував Касадевалл.