Десктопная версия WhatsApp стала безопаснее благодаря биометрической идентификации

Новая функция призвана обезопасить пользователя в случае, что если посторонний человек получит доступ к его смартфону.

Настольная версия приложения мессенджера WhatsApp обзавелась функцией биометрической идентификации. Теперь, прежде чем запустить приложение на ПК, его нужно будет разблокировать на смартфоне.

Согласно заявлению представителей компании, новая функция призвана обезопасить пользователя в случае, что если третьи лица получат доступ к его смартфону. Злоумышленники не смогут привязать учётную запись к своему браузеру и, соответственно, не получат доступ к сообщениям и другим пересланным файлам, сообщает издание theverge.com.

Данная функция будет работать по умолчанию на любых устройствах Apple, на которых будет установлена новая ОС iOS 14 и которые располагают технологиями Touch ID или Face ID. Также функция будет доступна и владельцам Android-устройств, в которых активирована биометрическая идентификация. Пользователи, на чьих смартфонах не настроена или отключена биометрическая аутентификация, смогут привязывать свою учётную запись к настольному клиенту без задействования функции биометрической идентификации..

В компании также предупредили, что WhatsApp не получит доступ к изображениям лиц пользователей и к сканам отпечатков их пальцев. Приложение просто использует те же биометрические API, что и любое другое приложение, чтобы получить доступ к системе безопасности на устройстве в качестве дополнительной меры идентификации. WhatsApp сообщила, что обновление должно быть выпущено для совместимых устройств в ближайшие недели.

Ранее мы сообщали о том. что Telegram разрешил переносить переписку из WhatsApp. Отныне пользователи iOS могут перенести в Telegram историю переписки из мессенджеров WhatsApp, Line и KakaoTalk.