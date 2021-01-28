Десктопна версія WhatsApp стала безпечнішою завдяки біометричній ідентифікації

Нова функція покликана убезпечити користувача в разі, якщо стороння людина отримає доступ до його смартфону.

Настільна версія додатка месенджера WhatsApp отримала функцію біометричної ідентифікації. Наразі, перш ніж запустити додаток на ПК, його потрібно буде розблокувати на смартфоні.

Згідно із заявою представників компанії, нова функція покликана убезпечити користувача в разі, якщо треті особи отримають доступ до його смартфону. Зловмисники не зможуть прив'язати обліковий запис до свого браузеру і, відповідно, не отримають доступ до повідомлень та інших надісланих файлів, повідомляє видання theverge.com.

Ця функція буде працювати за замовчуванням на будь-яких пристроях Apple, на яких буде встановлена нова ОС iOS 14 і які мають у своєму розпорядженні технології Touch ID або Face ID. Також функція буде доступна і власникам Android-пристроїв, у яких активована біометрична ідентифікація. Користувачі, на чиїх смартфонах не налаштована або відключена біометрична аутентифікація, зможуть прив'язувати свій обліковий запис до настільного клієнта без залучення функції біометричної ідентифікації.

У компанії також попередили, що WhatsApp не отримає доступ до зображень осіб користувачів і до сканів відбитків їхніх пальців. Додаток просто використовує ті ж біометричні API, що і будь-який інший додаток, щоб отримати доступ до системи безпеки на пристрої в ролі додаткової міри ідентифікації. WhatsApp повідомила, що оновлення випустять для сумісних пристроїв у найближчі тижні.

Раніше ми повідомляли про те, що Telegram дозволив переносити листування з WhatsApp. Відтепер користувачі iOS можуть перенести в Telegram історію листування з месенджерів WhatsApp, Line і KakaoTalk.