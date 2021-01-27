Мессенджер Telegram разрешил переносить переписку из WhatsApp

Теперь пользователи iOS могут перенести в Telegram историю переписки из мессенджеров WhatsApp, Line и KakaoTalk.

Пользователи Telegram получили возможность перенести в мессенджер историю переписки из других приложений, в том числе WhatsApp. Соответствующее обновление стало доступно в среду, 27 января.

Как говорится в описании обновления, размещенном в магазине приложений AppStore, теперь пользователи iOS могут перенести в Telegram историю переписки из мессенджеров WhatsApp, Line и KakaoTalk.

Кроме того, теперь пользователи смогут без следа удалять созданные группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов, а также историю звонков.

Пользователи Telegram также получили возможность отправить жалобу на группы или каналы, выдающие себя за официальных лиц, организаций или их представителей.

Отметим, недавно глава организации "Коалиция за более безопасный интернет" (Coalition for a Safer Web) Марк Гинзберг подал иск к Alphabet, материнской компании Google. Он хочет, чтобы суд обязал компанию удалить приложение Telegram из магазина приложений Google Play, поскольку оно поощряет "насилие, экстремизм и антисемитизм".

Компания WhatsApp ранее сообщала, что планирует изменить политику обмена данными к 8 февраля 2021 года. Однако пользователи негативно отреагировали на это сообщение. В результате сервис в течение нескольких дней лишился 2 млн подписчиков.