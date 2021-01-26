Активисты потребовали, чтобы Google удалила Telegram из Google Play

Если мессенджер будет удален из официального магазина, его можно будет установить из любого альтернативного магазина Android-приложений.

Глава организации "Коалиция за более безопасный интернет" (Coalition for a Safer Web) Марк Гинзберг подал иск к Alphabet, материнской компании Google. Он хочет, чтобы суд обязал компанию удалить приложение Telegram из магазина приложений Google Play, поскольку оно поощряет "насилие, экстремизм и антисемитизм". Об этом сообщило Bloomberg.

После убийства Джорджа Флойда и инаугурации Джо Байдена Telegram использовали для распространения угроз и координации насилия, утверждает в иске 70-летний Гинзберг, который был послом США в Марокко при президенте Билле Клинтоне. Он напомнил, что после беспорядков в Капитолии США Google удалила из своего магазина популярную среди сторонников Дональда Трампа соцсеть Parler, обвинив ее в отсутствии модерации.

При этом Google не предприняла действий против Telegram, чтобы заставить его улучшить политику модерации контента, говорится в иске.

В середине января основатель Telegram Павел Дуров говорил, что команда модераторов заблокировала сотни призывов к насилию во время беспорядков в США. По его словам, Telegram приветствует мирные протесты и дебаты, однако условия обслуживания сервиса запрещают распространение публичных призывов к насилию.

Напомним, 17 января Coalition for a Safer Web подала исковое заявление, потребовав удалить Telegram из магазина App Store. Претензии к компании Apple такие же, как и к Google.

Если приложение будет удалено, то пользователи Android смогут установить его из других источников, но такой возможности нет у пользователей iOS.

На угрозу удаления приложения из крупнейших магазин Дуров не ответил. Но он говорил, что его невозможно заблокировать из-за развитой облачной инфраструктуры. "Мы создали собственную безопасную облачную инфраструктуру, распределенную по всему миру. Нам потребовалось несколько лет, чтобы создать технологию мгновенной синхронизации зашифрованных данных между нашими дата-центрами и зашифрованным локальным хранилищем, чтобы сделать бесполезным взлом или захват любого из них. Ключи шифрования, используемые для защиты Telegram Cloud, разделены на части и никогда не хранятся вместе с информацией, которую они защищают", – написал Дуров.

Telegram стал вторым приложением по количеству скачиваний в США: на рост популярности мессенджера повлияли запрет приложения Parler, а также блокировка аккаунта Дональда Трампа в Twitter и новые условия конфиденциальности WhatsApp.