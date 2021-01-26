Активісти вимагали, щоб Google видалив Telegram з Google Play

Якщо месенджер буде видалений з офіційного магазину, його можна буде встановити з будь-якого альтернативного магазину Android-додатків.

Голова організації "Коаліція за більш безпечний інтернет" (Coalition for a Safer Web) Марк Гінзберг подав позов до Alphabet, материнської компанії Google. Він хоче, щоб суд зобов'язав компанію видалити додаток Telegram з магазину додатків Google Play, оскільки він заохочує "насильство, екстремізм і антисемітизм". Про це повідомило Bloomberg.

Після вбивства Джорджа Флойда й інавгурації Джо Байдена Telegram використовували для поширення загроз і координації насильства, стверджує в позові 70-річний Гінзберг, який був послом США в Марокко за президента Білла Клінтона. Він нагадав, що після заворушень у Капітолію США Google видалила зі свого магазину популярну серед прихильників Дональда Трампа соцмережа Parler, звинувативши її у відсутності модерації.

При цьому Google не зробила дій проти Telegram, щоб змусити його поліпшити політику модерації контенту, йдеться в позові.

У середині січня засновник Telegram Павло Дуров говорив, що команда модераторів заблокувала сотні закликів до насильства під час заворушень у США. За його словами, Telegram вітає мирні протести і дебати, однак умови обслуговування сервісу забороняють поширення публічних закликів до насильства.

Нагадаємо: 17 січня Coalition for a Safer Web подала позовну заяву, зажадавши вилучити Telegram з магазину App Store. Претензії до компанії Apple такі ж, як і до Google.

Якщо додаток буде видалено, то користувачі Android зможуть встановити його з інших джерел, але такої можливості немає в користувачів iOS.

На загрозу видалення програми з найбільших магазин Дуров не відповів. Але він говорив, що його неможливо заблокувати через розвинену хмарну інфраструктуру. "Ми створили власну безпечну хмарну інфраструктуру, розподілену по всьому світу. Нам треба було кілька років, щоб створити технологію миттєвої синхронізації зашифрованих даних між нашими дата-центрами і зашифрованим локальним сховищем, щоб зробити марним зло або захоплення будь-якого з них. Ключі шифрування, що використовуються для захисту Telegram Cloud, розділені на частини і ніколи не зберігаються разом з інформацією, яку вони захищають", — написав Дуров.

Telegram став другим додатком за кількістю скачувань у США: на зростання популярності месенджера вплинули заборона додатка Parler, а також блокування акаунта Дональда Трампа у Twitter і нові умови конфіденційності WhatsApp.