"Коалиция за безопасный интернет" потребовала от Apple удалить Тelegram из App Store

Аналогичный иск организация намерена подать и против корпорации Google.

Некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала в суд на компанию Apple, требуя удалить приложение Telegram из App Store, передает The Washington Post.

Глава "Коалиции за безопасный интернет", а именно так переводится ее название, Марк Гинсберг, а также сотрудники НКО утверждают, что в мессенджере распространяют антисемитский, расистский и неонацистский контент, нарушая правила App Store для приложений.

Мотивируя иск, Гинсберг, который является евреем, уверен, что антисемитские каналы и сообщения в Telegram подвергают его опасности. Это дает ему право подать в суд на Apple, поскольку он пользуется айфоном.

По мнению заявителей, Telegram по количеству распространения разжигающих ненависть сообщений переплюнул даже соцсеть Parler, которую ряд крупных компаний, в том числе и Apple, удалили из магазинов своих приложений. Она была весьма популярна среди сторонников американского президента Дональда Трампа, где они призывали к вооруженным протестам, не признавая результаты президентских выборов.

После того, как доступ к Parler был заблокирован, аудитория Трампа перекочевала на другие платформы, в том числе в Telegram. Марк Гинсберг заявил, что ресурс не пресек призывы к агрессии и разжиганию ненависти после штурма Капитолия.

Аналогичный иск Coalition for a Safer Web планирует подать и против Google.

Напомним, основатель и владелец мессенджера Павел Дуров отказался от продажи доли Telegram западным компаниям.

Telegram стал вторым приложением по количеству скачиваний в США: на рост популярности мессенджера повлияли запрет приложения Parler, а также блокировка аккаунта Дональда Трампа в Twitter и новые условия конфиденциальности WhatsApp.