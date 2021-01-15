Дуров отказался от продажи доли Telegram западным фондам - СМИ

Согласно внешней оценке компании, ее стоимость якобы составляет 30 миллиардов долларов.

Основатель и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров отказался от продажи доли соцсети. Западные фонды якобы хотели приобрести 5-10% компании. Об этом изданию The Bell сообщили источники из окружения Дурова.

По словам информаторов, предложение делали исходя из оценки компании в якобы 30 миллиардов долларов США. Оно поступило Дурову на прошлой недели, однако владелец Telegram уже от него отказался.

В издании отмечают, что 30 миллиардов долларов — это первая внешняя оценка компании, информация о которой попала в публичный доступ.

Отметим, 13 января издание The Information со ссылкой на свои источники сообщило, что Telegram в ближайшее время может привлечь большой кредит, который составит около 1 миллиарда долларов.

Позже Дуров, комментируя эту информацию, отметил, что получение кредита может стать одним из вариантов, благодаря которому мессенджер "сможет оставаться полностью независимым и верным своим ценностям". Также основатель Telegram напомнил свое заявление о том, что в скором времени компания начнет монетизироваться.

Напомним, в конце декабря 2020 года Дуров заявил, что он долгое время оплачивал содержание мессенджера из собственных сбережений, но теперь расходы стали слишком велики, поэтому у компании "есть только два пути — начать зарабатывать деньги для покрытия затрат или продаться более крупному игроку".

Отметим, 14 января Дуров заявил, что динамика прироста новых пользователей его платформы в последние несколько дней ускорилась радикальным образом. 12 января он заявил, что в течение последних трех суток в мессенджере появилось свыше 25 миллионов новых аккаунтов, а месячное количество активных пользователей возросло до 500 миллионов.

Ранее Telegram стал вторым приложением по количеству скачиваний в США: на рост популярности мессенджера повлияли запрет приложения Parler, а также блокировка аккаунта Дональда Трампа в Twitter и новые условия конфиденциальности WhatsApp.