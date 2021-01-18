"Коаліція за безпечний інтернет" вимагає від Apple видалити Тelegram з App Store

Аналогічний позов організація має намір подати і проти корпорації Google.

Некомерційна організація Coalition for a Safer Web подала в суд на компанію Apple, вимагаючи видалити додаток Telegram з App Store, передає The Washington Post.

Голова "Коаліції за безпечний інтернет", а саме так перекладається її назва, Марк Гінсберг, а також співробітники НКО стверджують, що в месенджері поширюють антисемітський, расистський і неонацистський контент, порушуючи правила App Store для додатків.

Мотивуючи позов, Гінсберг, який є євреєм, впевнений, що антисемітські канали та повідомлення в Telegram піддають його небезпеці. Це дає йому право подати в суд на Apple, оскільки він користується айфоном.

На думку заявників, Telegram за кількістю поширення повідомлень, які розпалюють ненависть, випередив навіть соцмережу Parler, яку ряд великих компаній, у тому числі і Apple, видалили з магазинів своїх додатків. Вона була дуже популярна серед прихильників американського президента Дональда Трампа, де вони закликали до збройних протестів, не визнаючи результати президентських виборів.

Після того, як доступ до Parler був заблокований, аудиторія Трампа перекочувала на інші платформи, в тому числі в Telegram. Марк Гінсберг заявив, що ресурс не присік заклики до агресії і розпалювання ненависті після штурму Капітолію.

Аналогічний позов Coalition for a Safer Web планує подати і проти Google.

Нагадаємо, засновник і власник месенджера Павло Дуров відмовився від продажу частки Telegram західним компаніям.

Telegram став другим додатком за кількістю скачувань у США: на зростання популярності месенджера вплинули заборона додатку Parler, а також блокування аккаунта Дональда Трампа в Twitter і нові умови конфіденційності WhatsApp.