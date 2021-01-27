Мессенджер Telegram дозволив переносити переписку з WhatsApp

Тепер користувачі iOS можуть перенести в Telegram історію листування з месенджерів WhatsApp, Line та KakaoTalk.

Користувачі Telegram отримали можливість перенести в месенджер історію листування з інших додатків, зокрема WhatsApp. Відповідне оновлення стало доступне в середу, 27 січня.

Як йдеться в описі оновлення, розміщеному в магазині додатків AppStore, тепер користувачі iOS можуть перенести в Telegram історію листування з месенджерів WhatsApp, Line і KakaoTalk.

Крім того, тепер користувачі зможуть безслідно видаляти створені групи для всіх учасників, секретні чати зі списку чатів, а також історію дзвінків.

Користувачі Telegram також отримали можливість надіслати скаргу на групи або канали, які вдають себе за офіційних осіб, організації або їхніх представників.

Зазначимо, нещодавно глава організації "Коаліція за більш безпечний інтернет" (Coalition for a Safer Web) Марк Гінзберг подав позов до Alphabet, материнської компанії Google. Він хоче, щоб суд зобов'язав компанію видалити додаток Telegram із магазину додатків Google Play, оскільки воно підтримує "насильство, екстремізм й антисемітизм".

Компанія WhatsApp раніше повідомляла, що планує змінити політику обміну даними до 8 лютого 2021 року. Однак користувачі негативно відреагували на це повідомлення. Унаслідок сервіс протягом декількох днів позбувся 2 млн передплатників.