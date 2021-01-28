Facebook подаст в суд на Apple из-за монополизации рынка смартфонов - The Information

Соцсеть обвиняет хардверного гиганта в желании сократить доходы от рекламы, получаемые разработчиками ПО.

Весной 2021 года компания Apple намерена внедрить новые правила конфиденциальности App Tracking Transparency, обеспечивающие пользователям больший контроль за сохранностью собственных данных. На это решение очень остро отреагировала компания Facebook. В частности ее глава, Марк Цукерберг, обвинил хардверного гиганта в ущемлении прав представителей малого бизнеса, влиянии на софтверные компании, а также посетовал на то, что iMessage, занимающий лидирующие позиции среди сервисов обмена сообщениями в США, не обеспечивает пользователям достаточной защиты данных, в отличие, от WhatsApp (принадлежит Facebook).

Об этом Фокус сообщил сегодня в материале На рекламе уже не заработать: Apple ужесточит правила конфиденциальности весной 2021 года. Теперь же стало известно, что Facebook привлекла извне юриста и в течение нескольких месяцев готовит антимонопольный иск против Apple, передает издание The Information, ссылаясь на собственные источники.

Источники сообщили, что в Facebook считают, что Apple, вводя новые правила конфиденциальности, пользуется своим монопольным положением на рынке смартфонов и хочет навязать разработчикам ПО свою политику, даже если они с ней не согласны. Соцсеть против того, что Apple вынуждает разработчиков использовать ее платежный сервис внутри приложений, что, в свою очередь, препятствует конкуренции других компаний с Apple в области гейминга, обмена сообщениями и онлайн-шоппинга.

Источники полагают, что Facebook привлечет и другие компании к судебному процессу против Apple. Также они рассказали о том, что сотрудники соцсети считают, что быть убедительной в суде у компании не получится, потому что она сама является монополистом.

Напомним, что в декабре 2020 года Федеральная торговая комиссия (Federal Trade Commission, FTC) подала антимонопольный иск против Facebook, обвинив ее в монополизме и потребовав от суда обязать соцсеть продать сервисы Instagram и WhatsApp.