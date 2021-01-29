В Турции археологи нашли отпечатки лап щенка, чей возраст 1,5 тыс. лет (фото)

Ученые обнаружили необычный дом с настенными росписями и терракотовой плиткой на полу.

В Турции археологи обнаружили 1500-летний дом, который был украшен настенными росписями и терракотовой плиткой с отпечатками лап щенков. Об этом сообщает LiveScience.

Исследователи считают, что возможно, в доме жили люди, связанные с военным делом.

"На плитках сохранились отпечатки лап щенков, и в одном случае, отпечаток копыта козла", – рассказал бывший куратор Гарвардского художественного музея Галлар Маркес на презентации находки.

По словам археологов, животные, скорее всего, прошлись по плитам, пока они сушились. На одной из плиток также был найден рисунок цыпленка или утки.

"Они были нарисованы пальцем еще до обжига плитки", – отмечает Маркес.

Фото: Archaeological Exploration of Sardis/President and Fellows of Harvard College

Ученые считают, что рисунки на напольных плитах подходили к причудливой росписи стен.

"Настенные росписи, сделанные на гипсе, имитировали драпировку шторами и узоры мрамора", – говорит участница исследования из Университета святого Томаса Ванесса Руссо.

Несмотря на то, что узоры на полу и стенах могли показаться легкомысленными, в доме также были найдены пять мечей, которые обычно использовали древние римляне. Длина таких клинков превышала 50 сантиметров.

В дополнение к длинным мечам археологи также нашли пряжки с рисунком на военную тематику, и свинцовую печать, которая могла использоваться для официальных документов. По словам исследователей, такие находки, а также центральном расположение дома в древнем городе Сардисе, позволяет предположить, что его владельцами были представители военной или гражданской власти.

Дом использовался более 200 лет, прежде чем в начале 7-го века его разрушило землетрясение.