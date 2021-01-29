У Туреччині археологи знайшли відбитки лап щеняти, вік котрого 1,5 тис. років (фото)
Учені виявили незвичайний будинок із настінними розписами і теракотовою плиткою на підлозі.
У Туреччині археологи виявили 1500-річний будинок, який був прикрашений настінними розписами і теракотовою плиткою з відбитками лап цуценят. Про це повідомляє LiveScience.
Дослідники вважають, що можливо, у будинку жили люди, пов'язані з військовою справою.
"На плитках збереглися відбитки лап цуценят, і в одному випадку, відбиток копита козла", — розповів колишній куратор Гарвардського художнього музею Галлар Маркес на презентації знахідки.
За словами археологів, тварини, швидше за все, пройшлися по плитках, поки вони сушилися. На одній з плиток також був знайдений малюнок курчати або качки.
"Вони були намальовані пальцем ще до випалювання плитки", — зазначає Маркес.
Учені вважають, що малюнки на підлогових плитах наближалися до химерного розпису стін.
"Настінні розписи, зроблені на гіпсі, імітували драпування шторами і візерунки мармуру", — каже учасниця дослідження з Університету святого Томаса Ванесса Руссо.
Незважаючи на те, що візерунки на підлозі та стінах могли здатися легковажними, у будинку також були знайдені п'ять мечів, які зазвичай використовували стародавні римляни. Довжина таких клинків перевищувала 50 сантиметрів.
Разом із довгими мечами археологи також знайшли пряжки з малюнком на військову тематику, і свинцеву печатку, яка могла використовуватися для офіційних документів. За словами дослідників, такі знахідки, а також центральне розташування будинку в стародавньому місті Сарди, дозволяє припустити, що його власниками були представники військової або цивільної влади.
Будинок використовувався понад 200 років, перш ніж на початку VII-го століття його зруйнував землетрус.