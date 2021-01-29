Ученые выяснили, что вода на Луне может иметь земное происхождение

Новая гипотеза исследователей связывает наличие воды на Луне с действием магнитосферы нашей планеты.

С тех пор как исследователи обнаружили, что Луна не является абсолютно сухой, они пытались выяснить, откуда на ее поверхности взялась таинственная жидкость, пишет Futurism.

Прошлые догадки включают как бомбардировку водяными астероидами, так и предположения о том, что положительно заряженные ионы водорода, приводимые в движение солнечным ветром, взорвали поверхность Луны и спонтанно среагировали, приведя к созданию воды.

Однако новое исследование, опубликованное в Astrophysical Journal Letters предполагает, что солнечный ветер может быть не единственным источником водосоздающих ионов. Ученые считают, что влага могла исходить и из магнитосферы Земли.

Исследование фактически согласуется с гипотезой солнечного ветра, однако ученые объяснили, как эта вода продолжает пополняться, а не испаряться.

Согласно пресс-релизу Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, идея о том, что лунная вода поступает, по крайней мере частично, из солнечных ветров, в настоящее время довольно широко распространена среди экспертов в этой области.

Однако компьютерные модели прогнозируют, что до половины поверхностной лунной воды должно испаряться и исчезать ежемесячно, совпадая с полнолунием.

Тем не менее новый анализ показывает, что лунная вода на самом деле не исчезает. Вместо этого она пополняется планетарными магнитными ветрами, создаваемыми взаимодействием между солнечными ветрами и магнитным полем Земли, которое бомбардирует Луну еще более ионизированными частицами.

А ведь это довольно удивительно, что Земля помогает снабжать свой природный спутник водой. Но помимо абстрактного научного трепета, изучение воздействия магнитосферы Земли может помочь космическим агентствам лучше защитить астронавтов от излучения.

Также стоит отметить, что вода существует и на других космических объектах, а выяснение того, как она попала на Луну, может внести ясность о том, как это произошло и на далеких планетах.

Напомним, что недавно астрономы сделали потрясающие радиолокационные изображения Луны с высоким разрешением, используя экспериментальный инструмент на наземном телескопе, а также собираются рассмотреть Уран с Нептуном.