Вчені з'ясували, що вода на Місяці може мати земне походження

Нова гіпотеза дослідників пов'язує наявність води на Місяці з дією магнітосфери нашої планети.

Відтоді як дослідники виявили, що Місяць не є абсолютно сухим, вони намагалися з'ясувати, звідки на його поверхні взялася таємнича рідина, пише Futurism.

Попередні здогади включають як бомбардування водяними астероїдами, так і припущення про те, що позитивно заряджені іони водню, що приводяться в рух сонячним вітром, підірвали поверхню Місяця і спонтанно зреагували, привівши до створення води.

Однак нове дослідження, опубліковане в Astrophysical Journal Letters передбачає, що сонячний вітер може бути не єдиним джерелом водоутворювальних іонів. Вчені вважають, що волога могла виходити і з магнітосфери Землі.

Дослідження фактично узгоджується з гіпотезою сонячного вітру, проте вчені пояснили, як ця вода продовжує поповнюватися, а не випаровуватися.

Відповідно до прес-релізу Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, ідея про те, що місячна вода надходить, принаймні частково, з сонячних вітрів, зараз досить широко поширена серед експертів в цій галузі.

Однак комп'ютерні моделі прогнозують, що до половини поверхневої місячної води повинно випаровуватися і зникати щомісяця, збігаючись з повним місяцем.

Проте новий аналіз показує, що місячна вода насправді не зникає. Замість цього вона поповнюється планетарними магнітними вітрами, створюваними взаємодією між сонячними вітрами і магнітним полем Землі, яке бомбардує Місяць ще більш іонізованими частинками.

Адже це досить дивно, що Земля допомагає постачати свій природний супутник водою. Але крім абстрактного наукового трепету, вивчення впливу магнітосфери Землі може допомогти космічним агентствам краще захистити астронавтів від випромінювання.

Також варто зазначити, що вода існує і на інших космічних об'єктах, а з'ясування того, як вона потрапила на Місяць, може внести ясність про те, як це сталося і на далеких планетах.

Нагадаємо, що недавно астрономи зробили приголомшливі радіолокаційні зображення Місяця з високою роздільною здатністю, використовуючи експериментальний інструмент на наземному телескопі, а також збираються розглянути Уран з Нептуном.