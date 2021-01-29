Исследователи обнаружили пурпурную ткань времен царя Соломона

Уникальный цвет ткань получила благодаря использованию пигментов моллюсков.

Ученые обнаружили редкие свидетельства того, что ткань, окрашенная в королевский пурпур, датируется временами царя Давида и царя Соломона, пишет Science Focus.

Изучая цветные ткани из долины Тимна — древнего района производства меди на юге Израиля, исследователи с удивлением обнаружили остатки тканой ткани, кисточки и волокна шерсти, окрашенные в королевский пурпур.

Радиоуглеродное датирование подтвердило, что находка датируются примерно 1000 г. до н.э., что соответствует временам правления библейских царей Давида и Соломона в Иерусалиме.

Краситель часто упоминается в Библии и появляется в различных еврейских и христианских контекстах. По словам экспертов, это первый раз, когда окрашенные в пурпурный цвет ткани железного века были найдены в Израиле или по всему Южному Леванту.

"Это первый кусок ткани, когда-либо найденный со времен Давида и Соломона, окрашенный престижной пурпурной краской. В древности пурпурный наряд ассоциировался со знатью, священниками и, конечно же, королевской семьей. Великолепный оттенок пурпурного, тот факт, что он не выцветает, и сложность производства красителя, который в ничтожных количествах содержится в теле моллюсков, сделали его самым ценным из красителей, который часто стоил дороже золота", — объясняет доктор Наама Сукеник, хранитель органических находок в Управлении древностей Израиля.

Фото: Shahar Cohen

По словам ученых, до этого случая они встречали только отходы раковин моллюсков и черепки (фрагменты керамики) с пятнами красителя, свидетельствовавшие о пурпурной индустрии в железном веке. Теперь, впервые, у них появились прямые свидетельства самих окрашенных тканей, сохраняющихся около 3 тыс. лет.

"Наша археологическая экспедиция ведет непрерывные раскопки в Тимне с 2013 года. Благодаря чрезвычайно засушливому климату региона мы можем извлекать органические материалы, такие как ткань, шнуры и кожу железного века, времен Давида и Соломона, что предоставляет нам уникальную возможность заглянуть в жизнь библейских времен", — сказал профессор Эрез Бен-Йосеф, из отдела археологии Тель-Авивского университета.

Согласно статье, опубликованной в журнале PLOS One, исследователи смогли точно определить виды моллюсков, использованных для создания пурпурного красителя: полосатый краситель-мурекс (Hexaplex trunculus), болинус брандарис (Bolinus brandaris) и Stramonita haemastoma.

С помощью сложного химического процесса, который длился несколько дней, краситель извлекли из железы, расположенной внутри тела моллюска. Они обитают в Средиземном море, более чем в 290 км от долины Тимна.

По словам исследователей, Тимна была центром добычи меди, которая требовала передовых металлургических знаний. Во время раскопок на Холме рабов, который является крупнейшим в долине местом выплавки меди, исследователи обнаружили три куска цветной ткани в куче шлака от плавильных печей.

"Нам трудно было поверить, что мы нашли настоящий пурпурный цвет из столь древнего периода. Археологи ищут дворец царя Давида, однако Давид, проявлял свое богатство не в великолепных зданиях, а, скорее, в предметах таких, как текстиль и артефакты", — заключил Бен-Йосеф.