Дослідники виявили пурпурову тканину часів царя Соломона

Унікальний колір тканина отримала завдяки використанню пігментів молюсків.

Вчені виявили рідкісні свідоцтва того, що тканина, пофарбована в королівський пурпур, датується часами царя Давида і царя Соломона, пише Science Focus.

Вивчаючи кольорові тканини з долини Тимна — стародавнього району виробництва міді на півдні Ізраїлю, дослідники з подивом виявили залишки тканої тканини, пензлика та волокна шерсті, пофарбовані в королівський пурпур.

Радіовуглецеве датування підтвердило, що знахідка датується приблизно 1000 до н.е., що відповідає часам правління біблійних царів Давида і Соломона в Єрусалимі.

Барвник часто згадується в Біблії і з'являється в різних єврейських та християнських контекстах. За словами експертів, це перший раз, коли пофарбовані в пурпуровий колір тканини залізного віку були знайдені в Ізраїлі або по всьому Південному Леванту.

"Це перший шматок тканини, знайдений з часів Давида і Соломона, пофарбований престижною пурпуровою фарбою. У давнину пурпуровий одяг асоціювався зі знаттю, священиками і, звичайно ж, королівською сім'єю. Чудовий відтінок пурпурного, той факт, що він не вицвітає, і складність виробництва барвника, який в незначних кількостях міститься в тілі молюсків, зробили його найціннішим з барвників, який часто коштував дорожче золота", — пояснює доктор Наама Сукеник, хранитель органічних знахідок в Управлінні старожитностей Ізраїлю.

Фото: Shahar Cohen

За словами вчених, до цього випадку вони зустрічали тільки відходи раковин молюсків і черепки (фрагменти кераміки) з плямами барвника, що свідчили про пурпурову індустрію в залізному віці. Тепер вперше у них з'явилися прямі свідчення самих забарвлених тканин, що зберігаються близько 3 тис. років.

"Наша археологічна експедиція проводить безперервні розкопки в Тимні з 2013 року. Завдяки надзвичайно посушливому клімату регіону ми можемо витягувати органічні матеріали, такі як тканина, шнури і шкіру залізного віку, часів Давида і Соломона, що надає нам унікальну можливість зазирнути в життя біблійних часів", — сказав професор Ерез Бен-Йосеф, з відділу археології Тель-Авівського університету.

Згідно зі статтею, опублікованою в журналі PLOS One, дослідники змогли точно визначити види молюсків, використаних для створення пурпурного барвника: смугастий барвник-Мурекс (Hexaplex trunculus), болінус брандаріс (Bolinus brandaris) і Stramonita haemastoma.

За допомогою складного хімічного процесу, який тривав кілька днів, барвник витягли з залози, розташованої усередині тіла молюска. Вони мешкають в Середземному морі, більш ніж в 290 км від долини Тимна.

За словами дослідників, Тимна була центром видобутку міді, яка вимагала передових металургійних знань. Під час розкопок на Пагорбі рабів, який є найбільшим в долині місцем виплавки міді, дослідники виявили три шматка кольорової тканини в купі шлаку від плавильних печей.

"Нам важко було повірити, що ми знайшли справжній пурпуровий колір з настільки древнього періоду. Археологи шукають палац царя Давида, однак Давид, показував своє багатство не в чудових будинках, а, швидше, в таких предметах як текстиль та артефакти", — стверджує Бен-Йосеф.