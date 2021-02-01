Netflix тестирует новую функцию для любителей засыпать под сериалы

Нововведение доступно владельцам Android-устройств.

Буквально на днях стриминговый сервис Netflix начал тестирование новую функцию в собственном приложении для Android-устройств. Ее по достоинству должны оценить те зрители, которые любят засыпать под какие-либо кино.

Об этом сообщает издание 9to5Google.

Новая функция — это, по сути, таймер сна. Впрочем, она так и называется, а работает следующим образом: во время просмотра какого-либо фильма и/или сериала зритель может поставить таймер на 15, 30 или 45 минут. По истечение заданного времени приложение автоматически закончит воспроизведение и отключится. Если пользователь проснется и захочет продолжить воспроизведение, он сможет это сделать с того места, где оно завершилось.

Как сообщили представители Netflix, функция уже доступна ограниченному кругу пользователей и пока только на Android-смартфонах.После завершения тестирования, "Таймер сна" может появиться на мобильных устройствах, компьютерах и "умных" телевизорах.

Кстати, стриминговый сервис недавно отчитался об очередном приросте аудитории. На сегодняшний день количество подписчиков составляет 200 млн человек.

Ранее мы сообщали, что Netflix выпустил сериал об убийстве Бандеры и отравлении Ющенко.