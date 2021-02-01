Netflix тестує нову функцію для любителів засинати під серіали

Нововведення доступно власникам Android-пристроїв.

Днями стримінговий сервіс Netflix почав тестування нової функції у власному додатку для Android-пристроїв. Її повинні гідно оцінити ті глядачі, які люблять засинати під будь-яке кіно.

Про це повідомляє видання 9to5Google.

Нова функція — це, по суті, таймер сну. Втім, вона так і називається, а працює таким чином: під час перегляду будь-якого фільму та/або серіалу глядач може поставити таймер на 15, 30 або 45 хвилин. По закінчення заданого часу додаток автоматично закінчить відтворення і відключиться. Якщо користувач прокинеться і захоче продовжити відтворення, він зможе це зробити з того місця, де воно завершилося.

Як повідомили представники Netflix, функція вже доступна обмеженому колу користувачів і поки тільки на Android-смартфонах. Після завершення тестування, "Таймер сну" може з'явитися на мобільних пристроях, комп'ютерах і "розумних" телевізорах.

До речі, стримінговий сервіс недавно відзвітував про черговий приріст аудиторії. На сьогодні кількість підписників складає 200 млн осіб.

Раніше ми повідомляли, що Netflix випустив серіал про вбивство Бандери і отруєння Ющенка.