"Можно работать прямо в дороге": в Японии начали тестировать вагоны-офисы для поездов

В вагонах-офисах можно разговаривать по телефону и проводить онлайн-конференции не мешая другим пассажирам поездов.

Японская компания East Japan Railway начала тестировать вагоны, которые перестроены под офисы для комфортной работы в путешествиях. Об этом рассказывает местное издание The Japan Times.

В компании сообщают, что пассажиры поездов смогут свободно приходить в такие вагоны, если им необходимо будет поработать. Там можно будет проводить онлайн-конференции и разговаривать по телефону не мешая другим пассажирам.

"Я думаю, что это хорошая инициатива, потому что я стараюсь не шуметь, печатая на клавиатуре в обычном вагоне", — рассказал 43-летний пассажир тестового вагона Шинья Огата.

East Japan Railway планирует изучить спрос на такие вагоны и исследовать какое именно оборудование в нем может понадобиться. На текущий момент испытания проводятся в 8-10 вагонах. Тестирование продлится до 26 февраля этого года.

В вагонах-офисах есть система звукоизоляции, роутеры для доступа в интернет и другое необходимое для комфортной работы оборудование.

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