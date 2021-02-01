"Можна працювати прямо в дорозі": в Японії почали тестувати вагони-офіси для потягів

У вагонах-офісах можна розмовляти по телефону і проводити онлайн-конференції не заважаючи іншим пасажирам потягів.

Японська компанія East Japan Railway почала тестувати вагони, які перебудовані під офіси для комфортної роботи в подорожах. Про це розповідає місцеве видання The Japan Times.

У компанії повідомляють, що пасажири поїздів зможуть вільно приходити в такі вагони, якщо їм необхідно буде попрацювати. Там можна буде проводити онлайн-конференції і розмовляти по телефону не заважаючи іншим пасажирам.

"Я думаю, що це хороша ініціатива, тому що я намагаюся не шуміти, друкуючи на клавіатурі в звичайному вагоні", — розповів 43-річний пасажир тестового вагона Шинья Огата.

East Japan Railway планує вивчити попит на такі вагони і досліджувати яке саме обладнання в ньому може знадобитися. На поточний момент випробування проводяться у 8-10 вагонах. Тестування триватиме до 26 лютого цього року.

У вагонах-офісах є система звукоізоляції, роутери для доступу в інтернет та інше необхідне для комфортної роботи обладнання.

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