Самые быстрые в мире. Куда и за сколько домчат вас скоростные поезда в Японии, США и Китае

Укрзализныця хочет запустить поезда, разгоняющиеся до 350 км в час, из Киева в Харьков, Львов и Одессу. Фокус рассказывает о высокоскоростных поездах, которые введены в эксплуатацию во многих странах мира.

Китай

Самая быстрая в мире железнодорожная линия на магнитной подушке — Шанхайский маглев. Поезд между центром Шанхая и аэропортом Пудун может разогнаться до 431 км/ч. Маршрут в 30 км он преодолевает за 7 мин. 20 сек.

[ + – ] Шанхайский маглев

• В тестовом запуске Шанхайский маглев развил скорость до 501 км/ч

• Вмещает около 570 пассажиров

• Слово "маглев" означает "магнитная левитация". Поезда передвигаются с помощью магнитов по Т-образному рельсу. При движении состав не касается полотна и приподнимается на несколько сантиметров

Япония

Япония почти 60 лет использует технологию высокоскоростных поездов. В стране функционирует сеть железных дорог Синкансэн, которая соединяет все основные острова. На линиях работают электропоезда, средняя скорость которых — около 320 км/ч.

[ + – ] Скоростной поезд на воздушной подушке, Япония

• Один из самых быстрых поездов в мире на магнитной подушке — японский JR-Maglev. В тестовом режиме он разогнался до 603 км/ч

Важно

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• Поезд планируют ввести в промышленную эксплуатацию в 2027 году на 286-километровом маршруте между Токио и Нагоей. Сейчас дорога занимает полтора часа. Маглев будет "долетать" за 40 мин.

Франция

Французская сеть высокоскоростных поездов с электрическим приводом TGV — одна из старейших в мире. Средняя скорость движения составляет 270–300 км/ч. Из поездов серии TGV комплектуются составы Eurostar, которые ходят между континентальной Европой и Великобританией через тоннель под Ла-Маншем.

[ + – ] Скоростной поезд во Франции.

• В 2024 году во Франции начнет курсировать новый скоростной поезд TGV под названием Avelia Horizon. "Горизонт" будет разгоняться до 350 км/ч и вмещать до 740 пассажиров

США

Американская компания Virgin в ноябре 2020 года осуществила первый в мире запуск сверхскоростной системы вакуумных капсул Hyperloop с пассажирами внутри. Испытания провели на полигоне DevLoop в Лас-Вегасе, штат Невада. Капсулу удалось разогнать до 160 км/ч на расстоянии в 500 м. Скоростной рекорд капсулы без пассажиров — 386 км/ч.

[ + – ] Гиперлуп в США

• Проект вакуумных поездов предложил Илон Маск в 2013 году

• Американская компания Virgin планирует разгонять свои капсулы до 966 км/ч и выше

• Поездка между Нью-Йорком и Вашингтоном (320 км) будет занимать 30 мин.

• В компании прогнозируют, что завершат работу над ертификацией безопасности системы до 2025-го, а коммерческие перевозки планируют начать к 2030 году