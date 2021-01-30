Найшвидші у світі. Куди і за скільки домчать вас швидкісні потяги в Японії, США та Китаї

Укрзалізниця хоче запустити потяги, що розганяються до 350 км на годину, з Києва до Харкова, Львова та Одеси. Фокус розповідає про високошвидкісні поїзди, які введені в експлуатацію в багатьох країнах світу.

Китай

Найшвидша у світі залізнична лінія на магнітній подушці — Шанхайський маглев. Поїзд між центром Шанхая і аеропортом Пудун може розігнатися до 431 км/г. Маршрут у 30 км він долає за 7 хв. 20 сек.

[ + – ] Шанхайський маглев

• У тестовий запуск Шанхайський маглев розвинув швидкість до 501 км/год

• Уміщує близько 570 пасажирів

• Слово "маглев" означає "магнітна левітація". Потяги пересуваються за допомогою магнітів по Т-образних рейках. При русі вагон не торкається полотна і піднімається на кілька сантиметрів

Японія

Японія майже 60 років використовує технологію високошвидкісних поїздів. У країні функціонує мережа залізниць Сінкансен, яка з'єднує всі основні острови. На лініях працюють електропоїзди, середня швидкість яких — близько 320 км/г.

[ + – ] Швидкісний потяг на повітряній подушці, Японія

• Один з найшвидших поїздів у світі на магнітній подушці — японський JR-Maglev. У тестовому режимі він розігнався до 603 км/год

Важливо

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• Поїзд планують ввести в промислову експлуатацію у 2027 році на 286-кілометровому маршруті між Токіо і Нагоя. Зараз дорога займає півтори години. Маглев буде "долітати" за 40 хв.

Франція

Французька мережа високошвидкісних поїздів з електричним приводом TGV — одна з найстаріших у світі. Середня швидкість руху становить 270-300 км/г. З поїздів серії TGV комплектуються склади Eurostar, які ходять між континентальною Європою і Великобританією через тунель під Ла-Маншем.

[ + – ] Швидкісний потяг у Франції.

• У 2024 році у Франції почне курсувати новий швидкісний поїзд TGV під назвою Avelia Horizon. "Горизонт" буде розганятися до 350 км/год і вміщати до 740 пасажирів

США

Американська компанія Virgin у листопаді 2020 року здійснила перший у світі запуск надшвидкісної системи вакуумних капсул Hyperloop з пасажирами всередині. Випробування провели на полігоні DevLoop у Лас-Вегасі, штат Невада. Капсулу вдалося розігнати до 160 км/год на відстані 500 м. Швидкісний рекорд капсули без пасажирів — 386 км/г.

[ + – ] Гіперлуп у США

• Проект вакуумних поїздів запропонував Ілон Маск у 2013 році

• Американська компанія Virgin планує розганяти свої капсули до 966 км/год і вище

• Поїздка між Нью-Йорком і Вашингтоном (320 км) буде займати 30 хв.

• У компанії прогнозують, що завершать роботу над сертифікацією безпеки системи до 2025-го, а комерційні перевезення планують почати до 2030 року