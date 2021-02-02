Украинский производитель KIVI привлек $13 млн инвестиций от китайского техногиганта

Привлеченные средства пойдут на разработку новой продукции, программного обеспечения и дизайна в телевизорах компании.

Компания KIVI заключила соглашение с китайской технологической компанией Shenzhen MTC. Оно предусматривает выделение более 13 млн долларов на развитие продукции украинской компании. Об этом сообщает AIN.ua.

Соглашение предусматривает разработку новой линейки смарт-телевизоров. В ближайшие 5 лет компании планируют совестно реализовать ряд новых проектов. По заявлению президента китайской компании Фореста Оу, они уже несколько лет следили за деятельностью бренда KIVI.

"Нас заинтересовали их ежегодная динамика роста, успешная экспансия на европейские и азиатские рынки, а также очень профессиональный подход к развитию продукта и ведению бизнеса. Поэтому наша компания приняла решение более сфокусированно взаимодействовать с KIVI, поделиться с ними своей экспертизой и ресурсами", — заявил президент Shenzhen МТС Форест Оу.

В украинской компании отмечают, что 2020 год стал очень успешным для компании. Им удалось подписать соглашение о сотрудничестве с Google, представить новую линейку телевизоров. Переговоры с китайским техногигантом шли со второй половины 2020 года, в этом году мир увидит результаты их партнерства.

Kivi — международная компания по производству смарт-ТВ и телесервисов. Штаб-квартира компании находится в Киеве. Производство телевизоров происходит на заводах Европы и Азии. В планах компании к 2022 годы выйти на показатель 2 млн выпущенных телевизоров.

[ + – ] Телевизор Kivi

Shenzhen MTC — китайская технологическая компания. В 2020 году стала 2 в мировом рейтинге среди производителей телевизоров объемом до 12,5 млн устройств. Основной вид деятельности — телевизоры, приставки, светодиодная продукция и другие товары и услуги.

Напомним, LG заблокировала услугу Smart TV на несертифицированных телевизорах.

Сообщалось, что с июля по сентябрь 2020 продажи ТВ-панелей достигло исторического максимума.