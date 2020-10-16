LG заблокирует услугу Smart TV на несертифицированных телевизорах, в том числе и в Украине 

В LG официально заявили о том, что некоторые приложения и сервисы на смарт-телевизорах могут быть заблокированы. Это коснется всех ТВ-панелей, не имеющих соответствующего сертификата. “Под раздачу” попадут устройства, ввезенные в Украину и страны СНГ. Данную информацию изданию ain.ua подтвердили и в представительстве LG в Украине.

В релизе компании-производителя сказано, что такие меры будут приняты в связи с автоматическим обновлением интегрированного программного обеспечения всех смарт-панелей, которое стартует с 16 ноября 2020 года. Но ввиду того, что некоторые модели не имеют сертификата "ЕАС", услуги Smart TV на них "могут быть полностью недоступны или ограничены". При этом техника продолжит принимать ТВ-сигнал и будет работать, как аналоговый телевизор.



Конкретно речь идет о моделях, выпущенных в этом году, но не получивших маркировку "ЕАС". Причиной этому может быть то, что модель была выпущена не для европейского рынка, а для другого, но ввезена в Европу и продана тут.



В компании рекомендуют пользователям проверить технику на наличие маркировки, которая указана на задней панели и в техпаспорте. Ее отметка говорит о том, что телевизор соответствует требованиям технических регламентов Евразийского Экономического Союза. Сделать это можно и на сайте бренда.



Также рекомендуем проверить серийный номер устройства, согласно такой схемы (Украина будет обозначена аббревиатурой UA, Европа - буквой E).



Составляющие серийных номеров телевизоров LG. Фото из открытых источников

Ранее стало известно, что с июля по сентябрь 2020-го продажи ТВ-панелей в мире достигли исторического максимума.