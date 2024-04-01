Чипы в голове: на росТВ выдвинули новую версию теракта в "Крокусе" (видео)

По словам бывшего главы российского бюро Интерпола Владимира Овчинского, исполнителям событий в концертном зале Подмосковья попросту "отключили сознание".

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Уже больше недели прошло с момента, как в российском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт, однако противник продолжает обсуждать версии случившегося. На одну из них обратили внимание в издании The Moscow Times.

В эфире программы "Время покажет" на Первом канале бывший глава российского бюро Интерпола, генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский заявил, что исполнители теракта могли себя не контролировать, ведь им в мозги были имплантированы специальные чипы.

"Исполнителям отключили сознание. Скорее всего, в комплексе действовали психотропные вещества, нейропсихологическое программирование и, возможно, были чипы вставлены, поскольку сейчас нейробиология позволяет управлять человеком", — заявил Владимир Овчинский.

Примечательно, что его решение никто из присутствующих в студии не начал оспаривать.

Ведущий ток-шоу Анатолий Кузичев в свою очередь заявлял, обратили внимание в издании "Подъем", что к нему в эфир попадают исключительно "люди с серьезными компетенциями и репутацией". А вот чипирование людей и якобы возможность при помощи чипов управлять их сознанием — популярный сюжет различных конспирологических теорий, считает он.

Напомним, 31 марта сообщалось, что Россия официально обвинила Украину в стрельбе в "Крокус Сити Холле" и потребовала, чтобы глава Службы безопасности Василий Малюк был арестован. Во вражеском МИД заявили, что Украина понесет международно-правовую ответственность за якобы совершенные теракты.

Спустя несколько часов в СБУ отреагировали на обвинения Украины в теракте в "Крокус Сити Холле". В ведомстве подчеркнули, что особенно цинично обвинения МИД РФ звучат на фоне годовщины освобождения Бучи, где российские военные терроризировали местное население. Тогда за месяц оккупации были убиты более тысячи мирных жителей.