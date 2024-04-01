Чип в голові: на росТБ висунули нову версію теракту в "Крокусі" (відео)

За словами колишнього глави російського бюро Інтерполу Володимира Овчинського, виконавцям подій у концертному залі Підмосков'я просто "відключили свідомість".

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Уже більше тижня минуло з моменту, як у російському концертному залі "Крокус Сіті Хол" стався теракт, проте противник продовжує обговорювати версії того, що сталося. На одну з них звернули увагу у виданні The Moscow Times.

В ефірі програми "Время покажет" на Першому каналі колишній глава російського бюро Інтерполу, генерал-майор міліції у відставці Володимир Овчинський заявив, що виконавці теракту могли себе не контролювати, адже їм у мізки було імплантовано спеціальні чипи.

"Виконавцям відключили свідомість. Найімовірніше, у комплексі діяли психотропні речовини, нейропсихологічне програмування і, можливо, були чипи вставлені, оскільки зараз нейробіологія дає змогу керувати людиною", — заявив Володимир Овчинський.

Примітно, що його рішення ніхто з присутніх у студії не почав оскаржувати.

Ведучий ток-шоу Анатолій Кузичев зі свого боку заявляв, звернули увагу у виданні "Подъем", що до нього в ефір потрапляють винятково "люди із серйозними компетенціями та репутацією". А ось чипування людей і нібито можливість за допомогою чипів керувати їхньою свідомістю — популярний сюжет різних конспірологічних теорій, вважає він.

Нагадаємо, 31 березня повідомлялося, що Росія офіційно звинуватила Україну у стрілянині в "Крокус Сіті Холі" і зажадала, щоб глава Служби безпеки Василь Малюк був заарештований. У ворожому МЗС заявили, що Україна понесе міжнародно-правову відповідальність за нібито скоєні теракти.

Через кілька годин у СБУ відреагували на звинувачення України в теракті в "Крокус Сіті Холі". У відомстві підкреслили, що особливо цинічно звинувачення МЗС РФ звучать на тлі річниці визволення Бучі, де російські військові тероризували місцеве населення. Тоді за місяць окупації було вбито понад тисячу мирних жителів.