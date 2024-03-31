"Будь-які слова нікчемні": в СБУ відреагували на звинувачення України в теракті в "Крокус Сіті Холі"

У відомстві наголосили, що особливо цинічно звинувачення МЗС РФ звучать на тлі річниці визволення Бучі, де російські військові тероризували місцеве населення. Тоді за місяць окупації було вбито понад тисячу мирних жителів.

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Пресслужба СБУ відреагувала на заяви МЗС РФ щодо теракту в "Крокус Сіті Хол". Про це пише "Укрінформ".

У відомстві заявили, що Росія, намагаючись апелювати до норм міжнародного права, а саме до конвенції про боротьбу з тероризмом, МЗС Росії забуває, що саме Путіна офіційно оголошено в міжнародний розшук — зокрема, на нього чекають у Гаазькому трибуналі за викрадення українських дітей.

Особливо цинічно заяви про тероризм звучать від самої країни-терориста на тлі річниці визволення Бучі та звірств, які там чинили росіяни.

"Ми пам'ятаємо кожного загиблого українця і зробимо все, щоб ворог отримав справедливу відплату. Тому будь-які слова російського МЗС нікчемні. Росія справді може зробити лише одну заяву, яка варта уваги — на весь світ оголосити про свою поразку у війні та про виведення окупаційних військ з української землі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ISW повідомляли, що звинувачення України в причетності до подій у "Крокус Сіті Холі" є безпідставними. Аналітики зазначали, що кадри зсередини підтверджують, що за стріляниною, найімовірніше, стояв ІДІЛ.

29 березня підозрювані в теракті в Підмосков'ї "зізналися", що нібито їхали до Києва. Раніше у ЗМІ інформували, що одного із затриманих катували, зокрема відрізали йому вухо і змушували його з'їсти.