Український виробник KIVI залучив $ 13 млн інвестицій від китайського техногіганта

Залучені кошти підуть на розробку нової продукції, програмного забезпечення та дизайну в телевізорах компанії.

Компанія KIVI уклала угоду з китайською технологічною компанією Shenzhen MTC. Вона передбачає виділення понад 13 млн доларів на розвиток продукції української компанії. Про це повідомляє AIN.ua.

Угода передбачає розробку нової лінійки смарт-телевізорів. У найближчі 5 років компанії планують сумлінно реалізувати низку нових проектів. За заявою президента китайської компанії Фореста Оу, вони вже кілька років стежили за діяльністю бренду KIVI.

"Нас зацікавили їх щорічна динаміка зростання, успішна експансія на європейські та азіатські ринки, а також дуже професійний підхід до розвитку продукту та ведення бізнесу. Тому наша компанія вирішила більш сфокусовано взаємодіяти з KIVI, поділитися з ними своєю експертизою та ресурсами", — заявив президент Shenzhen МТС Форест Оу.

В українській компанії зазначають, що 2020 рік став дуже успішним для компанії. Їм вдалося підписати угоду про співпрацю з Google, представити нову лінійку телевізорів. Переговори з китайським техногігантом тривали з другої половини 2020 року, цього року світ побачить результати їх партнерства.

Kivi — міжнародна компанія з виробництва смарт-ТВ і телесервісів. Штаб-квартира компанії знаходиться в Києві. Виробництво телевізорів здійснюється на заводах Європи і Азії. У планах компанії до 2022 роки вийти на показник 2 млн випущених телевізорів.

[ + – ] телевізор Kivi

Shenzhen MTC — китайська технологічна компанія. У 2020 році посіла друге місце в світовому рейтингу серед виробників телевізорів об'ємом до 12,5 млн пристроїв. Основний вид діяльності — телевізори, приставки, світлодіодна продукція та інші товари і послуги.

Нагадаємо, LG заблокувала послугу Smart TV на несертифікованих телевізорах.

Повідомлялося, що з липня по вересень 2020 продажі ТВ-панелей досягло історичного максимуму.