Соцсеть Twitter запустила сервис новостных рассылок (видео)

Новый сервис был запущен после приобретения платформы Revue.

Социальная сеть Twitter после приобретения платформы рассылок Revue дала возможность пользователям создавать свои новостные рассылки.

Об этом сообщает Vc.ru.

Отмечается, что теперь пакет Revue Pro будет бесплатным для всех пользователей, а размер комиссии для авторов снизился до 5%.

С помощью Revue можно бесплатно составлять новостные бюллетени и планировать рассылку, встраивать твиты, импортировать списки адресов электронной почты, анализировать взаимодействие с аудиторией и зарабатывать за счет платных подписчиков.

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Twitter планирует инвестировать в развитие сервиса и расширять его команду.

Соцсеть позиционирует Revue как инструмент для писателей и издателей, предназначенный для рассылки новостных бюллетеней.

Отметим, ранее социальная сеть Twitter разработала новый проект, который должен помочь бороться с дезинформацией. Благодаря "Birdwatch" пользователь сможет отметить твит как вводящий в заблуждение и описать, почему он так считает. В компании считают, что таким образом они смогут быстро реагировать на неправду. А наличие контекста у твита сможет другим пользователям объяснить, почему твит попал в такую категорию.