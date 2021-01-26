"Birdwatch" - Twitter тестирует программу для борьбы с дезинформацией

Пользователи смогут помечать информацию, которая по их мнению, может вводить в заблуждение.

Социальная сеть Twitter разработала новый проект, который должен помочь бороться с дезинформацией, — сообщается в официальном блоге разработчиков.

Благодаря "Birdwatch" пользователь сможет отметить твит как вводящий в заблуждение и описать, почему он так считает. В компании считают, что таким образом они смогут быстро реагировать на неправду. А наличие контекста у твита сможет другим пользователям объяснить, почему твит попал в такую категорию.

На время тестирования твиты с неправдивой информацией будут видны на отдельном сайте Birdwatch. На сайте пользователи могут не только видеть твиты с дезинформацией, но и отмечать их полезность и добавлять к ним заметки. Все данные, которые передаются в "Birdwatch" общедоступны и их можно скачать. Алгоритмы работы программы также доступны в свободном доступе.

Компания сосредоточена на решении проблем, которые могут возникнуть с сервисом, среди них манипуляции и давление большинства на некоторые твиты.

О датах и сроках запуска проекта информации нет.

Напомним, Твиттер стала первой площадкой, на которой заблокировали аккаунт Дональда Трампа.

22 января Твиттер также забанил верховного главу Ирана Али Хаменея после того, как он опубликовал угрозы Дональду Трампу.