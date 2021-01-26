"Birdwatch" — Twitter тестує програму для боротьби з дезінформацією

Користувачі зможуть позначати інформацію, яка на їхню думку, може вводити в оману.

Соціальна мережа Twitter розробила новий проєкт, що повинен допомогти боротися з дезінформацією, — повідомляється в офіційному блозі розробників.

Завдяки "Birdwatch" користувач зможе позначити твіт, що він вводить в оману, і описати, чому він так вважає. У компанії вважають, що таким чином вони зможуть швидко реагувати на неправду. А наявність контексту у твітах зможе іншим користувачам пояснити, чому твіт потрапив у таку категорію.

На час тестування твіти з неправдивою інформацією будуть видні на окремому сайті Birdwatch. На сайті користувачі можуть не тільки бачити твіти з дезінформацією, а й позначати їх корисність і додавати до них нотатки. Усі дані, які передаються в "Birdwatch" загальнодоступні і їх можна завантажити. Алгоритми роботи програми також доступні у вільному доступі.

Компанія зосереджена на вирішенні проблем, що можуть виникнути із сервісом, серед них маніпуляції і тиск більшості на деякі твіти.

Про дати та терміни запуску проєкту інформації немає.

Нагадаємо: Твітер став першим майданчиком, на якому заблокували акаунт Дональда Трампа.

22 січня Твітер також забанив верховного голову Ірану Алі Хаменея після того, як він опублікував погрози Дональду Трампу.