Twitter забанил верховного главу Ирана Али Хаменеи после угроз Дональду Трампу

У себя на странице Хаменеи в очередной раз пригрозил "наказанием" заказчикам убийства генерала Касема Сулеймани.

В пятницу, 22 января, социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт верховного духовного и государственного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после того, как тот разместил на своей странице изображение гольфиста, похожего на 45-го президента США Дональда Трампа, который находится в тени военного самолета.

Фото: Скриншот

Хаменеи подписал фотографию следующим образом: "Те, кто заказал убийство генерала Сулеймани, а также те, кто это совершил, должны быть наказаны".

Не называя имени главы Белого дома, Хаменеи написал, что "эта месть обязательно произойдет в нужное время".

Речь идет о мести за ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани, который 3 января 2020 года был убит во время бомбардировки по приказу президента США Дональда Трампа.

Примечательно, что после того, как оставить должность, Трамп сразу же направился в свой гольф-клуб Мар-а-Лаго в штате Флорида. Потому изображение, вероятно, было выбрано неслучайно.

Это уже не первое обещание иранских официальных лиц отомстить американцам за смерть Сулеймани.

Так, в первую годовщину его убийства глава судебной системы Ибрагим Раиси заявил, что "даже Трамп не имеет иммунитета от правосудия" и что "убийцы Сулеймани не будут в безопасности нигде в мире".

Ранее, 11 января, Twitter уже временно блокировал официальный микроблог Али Хаменеи. При этом был заблокирован аккаунт, который иранский духовный лидер вел на английском языке.

Тогда причины блокировки не объяснялись. Сейчас тот аккаунт уже разблокирован. Микроблоги на других языках – на арабском, фарси и французском – продолжают работать.

Самого Дональда Трампа также в последнее время активно блокируют в соцсетях. После штурма Капитолия его сторонниками 6 января его заблокировали 12 социальных сетей. Среди них – Facebook, Instagram, Google, Spotify, Snapchat, Shopify, Reddit, Twitch, YouTube, TikTok, Pinterest и Twitter. Последний и вовсе удалил аккаунт Трампа навсегда, сославшись на «риск дальнейшего подстрекательства к насилию».

Впрочем, позже Facebook и Instagram разблокировали главу Белого дома.

3 января 2021 года исполнился ровно год со смерти иранского генерала Касема Сулеймани, иранского военного деятеля, главы одного из спецподразделений Корпуса стражей исламской революции, и Абу Махди аль-Мохандеса, заместителя главы иракского шиитского ополчения Хашд аш-Шааби. Они были убиты по приказу Дональда Трампа. В честь памятной даты в центре Багдада собрались тысячи иракцев с плакатами погибших деятелей.