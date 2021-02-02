Соцмережа Twitter запустила сервіс новинних розсилок (відео)

Новий сервіс був запущений після придбання платформи Revue.

Соціальна мережа Twitter після придбання платформи розсилок Revue дала можливість користувачам створювати свої новинні розсилки.

Про це повідомляє Vc.ru.

Зазначається, що тепер пакет Revue Pro буде безкоштовним для всіх користувачів, а розмір комісії для авторів знизився до 5%.

За допомогою Revue можна безкоштовно створювати новинні бюлетені і планувати розсилку, вбудовувати твіти, імпортувати списки адрес електронної пошти, аналізувати взаємодію з аудиторією і заробляти за рахунок платних передплатників.

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Twitter планує інвестувати в розвиток сервісу і розширювати його команду.

Соцмережа позиціонує Revue як інструмент для письменників і видавців, призначений для розсилки новинних бюлетенів.

Зазначимо, раніше соціальна мережа Twitter розробила новий проект, який повинен допомогти боротися з дезінформацією. Завдяки "Birdwatch" користувач зможе позначити твіт як той, що вводить в оману і описати, чому він так вважає. У компанії вважають, що таким чином вони зможуть швидко реагувати на неправду. А наявність контексту у твіти зможе іншим користувачам пояснити, чому твіт потрапив у таку категорію.