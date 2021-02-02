Никаких эксклюзивов. Google закрывает внутренние студии по разработке игр для Stadia

Компания расформировала все внутренние студии, которые должны были разрабатывать эксклюзивные игры ААА класса.

Вице-президент проекта Google Stadia Фил Гариссон опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил об изменении планов по разработке и поддержке проекта облачного гейминга Stadia. Об этом он написал в блоге.

С момента запуска сервиса прошло уже 14 месяцев. Изначально Google планировала продвигать свою платформу путем создания эксклюзивных высокобюджетных игр. Но в компании подкорректировали свои планы. Решено сосредоточить свои усилия на привлечении сторонних разработчиков игр и издателей на сервис.

В компании отмечают, что разработка игр с нуля собственными силами стоит слишком дорого. Процесс разработки растет в геометрической прогрессии. Поэтому инвестиции в создание эксклюзивных игр остановлены. Одна из лидеров разработки Джейд Реймонд покидает Google. А 150 людей, которые были наняты для разработки игр перейдут в другие подразделения компании Google.

Фил Гариссон отмечает, что компания верит в будущее облачного гейминга, поэтому работа над Stadia будет продолжаться. А игры, получившие дату релиза выйдут согласно графику.

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Google Stadia — фирменная платформа для облачного стриминга игр. Позволяет играть в игры, которые есть в библиотеке сервиса с любого устройства — телефон, компьютер, телевизор. Для работы сервиса необходим фирменный геймпад и адаптер для телевизора Chromecast Ultra. На данный момент проект работает в США, Канаде, а также 12 других странах. В Украине сервис не доступен.

Напомним, 20 марта 2019 года Google представили платформу Stadia.