Ніяких ексклюзивів. Google закриває внутрішні студії з розробки ігор для Stadia

Компанія розформувала всі внутрішні студії, які повинні були розробляти ексклюзивні ігри ААА класу.

Віце-президент проекту Google Stadia Філ Гаріссон опублікував прес-реліз, в якому повідомив про зміну планів у розробці і підтримці проекту хмарного геймінгу Stadia. Про це він написав у блозі.

З моменту запуску сервісу пройшло вже 14 місяців. Спочатку Google планувала просувати свою платформу шляхом створення ексклюзивних високобюджетних ігор. Але в компанії підкоригували свої плани. Вирішено зосередити свої зусилля на залученні сторонніх розробників ігор і видавців на сервіс.

У компанії відзначають, що розробка ігор з нуля власними силами коштує занадто дорого. Процес розробки зростає в геометричній прогресії. Тому інвестиції у створення ексклюзивних ігор зупинені. Одна з лідерів розробки Джейд Реймонд залишає Google. А 150 людей, яких найняли для розробки ігор перейдуть до інших підрозділів компанії Google.

Філ Гаріссон зазначає, що компанія вірить в майбутнє хмарного геймінгу, тому робота над Stadia триватиме. А ігри, які отримали дату релізу вийдуть згідно з графіком.

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Google Stadia — фірмова платформа для хмарного стримінгу ігор. Дозволяє грати в ігри, які є в бібліотеці сервісу з будь-якого пристрою — телефон, комп'ютер, телевізор. Для роботи сервісу необхідний фірмовий геймпад і адаптер для телевізора Chromecast Ultra. Наразі проект працює в США, Канаді, а також 12 інших країнах. В Україні сервіс недоступний.

Нагадаємо, 20 березня 2019 року Google представили платформу Stadia.