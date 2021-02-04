Будьмо! Сервис для оценки и подбора вина Vivino привлек $155 млн инвестиций

Благодаря пандемии коронавируса продажи вина через приложение выросли в два раза.

Сервис подбора и заказа вина Vivino был запущен 10 лет назад, однако его звездный час наступил в 2020-ом, когда грянула пандемия коронавируса.

За 10 лет существования компания привлекла всего $221 млн. Но недавно снова попытала счастья, и в первом же раунде привлекла $155 млн, что в два раза больше, чем все его прежние финансирования, пишет TechCrunch. Инвесторами стали такие компании, как Kinnevik, Sprints Capital, GP BullHound и Creandum. Теперь компания использует полученные деньги для запуска в Мексике, Японии, Португалии и Польше, а также увеличит штат до 300 человек.

Vivino работает следующим образом: нужно установить и активировать приложение, сфотографировать этикетку любой бутылки вина или навести камеру на винную карту, после чего сервис покажет среднюю пользовательскую оценку этого вина, отзывы пользователей, его пробовавших, а также продемонстрирует его розничную цену. На данный момент приложение доступно юзерам из 17-ти стран.

[ + – ] Приложение для любителей вина Vivino Фото: Vivino

Данный сервис также работает как онлайновый магазин — вы можете приобрести вино через приложение. Как отмечает Bloomberg, продажи вина в 2020 году выросли в два раза — до $265 млн, и компания впервые стала безубыточной. Журналисты полагают, что основным влияющим фактором в данном случае стала пандемия Covid-19.

На данный момент базу приложения составляют 1,5 млрд изображений винных этикеток. Сервисом пользуются более 50 млн человек по всему миру, хотя в штате компании работают всего-то 200 сотрудников.

Основатель и генеральный директор Vivino Хейни Захариассен рассказал TechCrunch, что планирует использовать деньги для развития своих основных технологий и механизма персонализированных рекомендаций. Он добавил, что компания очень мало тратит на маркетинг, поэтому она увеличит эту сумму.

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