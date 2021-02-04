Будьмо! Сервіс для оцінки та підбору вина Vivino залучив $ 155 млн інвестицій

Завдяки пандемії коронавірусу продажі вина через додаток виросли вдвічі.

Сервіс підбору та замовлення вина Vivino був запущений 10 років тому, проте його зоряний час настав в 2020-му, коли спалахнула пандемія коронавірусу.

За 10 років існування компанія залучила всього $ 221 млн. Але нещодавно знову спробувала щастя, і в першому ж раунді залучила $ 155 млн, що вдвічі більше, ніж всі його колишні фінансування, пише TechCrunch. Інвесторами стали такі компанії, як Kinnevik, Sprints Capital, GP BullHound і Creandum. Тепер компанія використовує отримані гроші для запуску в Мексиці, Японії, Португалії та Польщі, а також збільшить штат до 300 осіб.

Vivino працює так: потрібно встановити й активувати програму, сфотографувати етикетку будь-пляшки вина або навести камеру на винну карту, після чого сервіс покаже середню призначену оцінку користувача цього вина, відгуки користувачів, які його спробували, а також продемонструє його роздрібну ціну. Наразі додаток доступний користувачам із 17-ти країн.

[ + – ] Додаток для любителів вина Vivino Фото: Vivino

Цей сервіс також працює як онлайновий магазин — ви можете придбати вино через додаток. Як зазначає Bloomberg, продажі вина в 2020 році зросли вдвічі — до $ 265 млн, і компанія вперше стала беззбитковою. Журналісти вважають, що основним чинником, який впливає у цьому випадку, стала пандемія Covid-19.

Наразі у базі додатка є 1,5 млрд зображень винних етикеток. Сервісом користуються більше 50 млн осіб по всьому світу, хоча в штаті компанії працюють всього 200 співробітників.

Засновник і генеральний директор Vivino Хейні Захаріассен розповів TechCrunch, що планує використовувати гроші для розвитку своїх основних технологій та механізму персоналізованих рекомендацій. Він додав, що компанія дуже мало витрачає на маркетинг, тому вона збільшить цю суму.

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