Украино-американская Firefly Aerospace получила контракт от NASA на доставку груза на Луну

Сумма подписанного контракта — 93,3 миллиона долларов.

NASA в рамках инициативы Commercial Lunar Payload Services выбрала украино-американскую компанию Firefly Aerospace для доставки пакета 10 научных исследований для доставки их на Луну в 2023 году. Об этом сообщается на сайте NASA.

По плану груз нужно будет доставить в один их кратеров на ближней стороны Луны. Для выполнения миссии в компании планируют использовать космический аппарат Blue Ghost. Груз будет содержать инструментарий для исследования лунного грунта, магнитного поля Луны и ее тепловых свойств.

Сообщается, что это первый контракт для компании с НАСА в программе связанной с Луной. На Firefly Aerospace будет завязана доставка груза совокупной массой почти 100 килограмм со всем необходимым для исследования. "Полезная нагрузка, которую мы отправим в рамках службы доставки охватывают множество областей, от исследования лунного грунта и тестирования технологии сбора образцов до предоставления нам информации о тепловых свойствах и магнитном поле Луны", — заявил менеджер CLPS Крис Калберт.

В украино-американской компании уже отреагировали на решение НАСА, назвав это очень волнительным днем для всей команды.

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В рамках программы "Артемида" планируется отправить на Луну людей, в том числе первую женщину до 2024 года. Планируется создать на базе Луны инфраструктуру для дальнейшего покорения космоса в сторону Марса. Общая стоимость контрактов NASA с частными компаниями составляет почти 1 млрд долларов.

FireFly Aerospace — космическая компания, которой владеет украинец Максим Поляков. Компания сосредоточена на разработке легких ракет для доставки грузов на околоземную орбиту. Главный исследовательский офис и конструкторский центр находится в Днепре, а главный офис в США.

Напомним, в декабре 2020 Firefly Aerospace заключила контракт с НАСА на 9,8 млн долларов.