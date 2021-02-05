Starlink ненастоящий! Наземные провайдеры назвали спутниковый интернет "научным экспериментом"

Несмотря на то, что спутниковая Сеть SpaceX насчитывает уже 10 тыс. пользователей, лоббисты наземных интернет-провайдеров оказывают давление и на компанию, и на регулятора.

Недавно ракета-носителя Falcon 9 доставила на околоземную орбиту очередную партию спутников Starlink. Таким образом компания SpaceX потихоньку идет к своей цели — создать сеть из малых спутников, которые обеспечат доступ к интернету по всей планете и даже в труднодоступных местах. Более того, в рамках контракта между SpaceX с вооружёнными силами США, космический интернет будет протестирован для нужд военных. К данному проекту, получившему название Azure Space, присоединилась и Microsoft. Вместе компании и военные работают над созданием автономного транспортируемого дата-центра Azure Modular Datacenter (MDC), предоставляющего доступ к вычислительным мощностям облака Azure в любом месте и при любых условиях и даже там, где нет электричества. Также сеть Starlink, как Фокус уже сообщал ранее, проходит этап бета-тестирования и на данный момент насчитывает 10 тыс. пользователей. Но все эти аргументы и факты не защитили инициативу Илона Маска от неприятностей.

Кто против Starlink и почему?

Издание arstechnica.com сообщает, что на Федеральную комиссию по связи США (FCC) оказывают давление группы лоббистов, выступающих от имени разных интернет-провайдеров. В частности, они просят чиновников выяснить, сможет ли компания Маска на практике предоставить повсеместную широкополосную связь, или же это только пустые обещания. И второй вопрос, поднимаемый лобби, касается прекращения финансирования программы SpaceX по поддержке услуг широкополосной связи в сельской местности.

Опасаясь соль сильного конкурента, интернет-провайдеры решили выбить у него почву из под ног, считают журналисты arstechnica.com. Действительно, если попытаться лишить компанию финансирования, вряд ли она сможет выполнить то, что обещала. Судите сами: в ходе аукционов SpaceX получила от Фонда развития цифровых технологий в сельских районах (RDOF), учрежденного FCC, финансирование в размере $885,51 млн сроком на 10 лет. Этих денег должно хватить, чтобы обеспечить широкополосную связь Starlink в 642,9 тыс. домов и предприятий 35-ти штатов. В то же время 180 различных организаций получили от правительства США суммарно $9,2 млрд ($920 млн в год) для того, чтобы обеспечить доступом к широкополосному интернету 5,2 млн домохозяйств и предприятий.

Тут стоит отметить, что электрические кооперативы США получили от государства всего $1,6 млрд, которые должны пойти на обеспечение гигабитного подключения 900 тыс. абонентов в 31 штате в течение 10 лет. Многие компании, входящие в состав электрических кооперативов, используют оптоволокно для достижения этих целей. А вот спутники стали им помехой. Как бы там ни было, электрические кооперативы США посчитали такое распределение средств несправедливым и пожаловались на SpaceX, а заодно и на провайдеров фиксированной и беспроводной связи.

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Космический Интернет — ненастоящий!

Весьма враждебно настроены против спутникового интернета две организации — Национальная ассоциация сельских электрических кооперативов (NRECA) и Национальный сельский телекоммуникационный кооператив (NRTC). Их представители направили в FCC официальный документ, в котором утверждается, что награды от RDOF были распределены нечестно, ведь куда большие суммы достались их конкурентам, а потому такие действия ставят под угрозу обеспечение широкополосной связью сел и городков. Джим Мэтисон, глава NRECA, заявил: "Широкополосная связь из космоса — абсолютно непроверенная технология. Зачем тратить деньги на проведение научного эксперимента?"

В своей жалобе NRTC и NRECA заявили, что после подключения к спутниковой сети десятков тысяч новых абонентов качество связи вряд ли останется столь высоким, а это значит, что оно не будет соответствовать требованиям регулятора. Ну и еще один аргумент против спутникового интернета, это то, что SpaceX тратит средства, выделенные на обеспечение широкополосной связью территорий США, на развертывание услуг за пределами страны. (Как известно, в бета-тестировании Starlink принимают участие граждане Канады).

Кооператорам не верится, что SpaceX выполнит и даже перевыполнит требования FCC к базовому качеству связи, а они состоят в том, чтобы широкополосная связь имела максимум 100 мс задержки, скорость скачивания 100 Мбит/с, скорость загрузки 20 Мбит/с и ограничение трафика не менее 2 Тбайт в месяц. Чтобы там ни говорили в NRECA, отчеты пользователей, принимающих участие в бета-тестировании показывают, что спутниковый интернет Starlink обеспечивает более высокую скорость при меньших задержках, чем того требует регулятор. Наверное поэтому SpaceX продолжила запускать спутники и пообещала юзерам-тестерам, что в ближайшие месяцы скорость улучшиться и стабилизируется, а задержки снизятся.

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Позиция SpaceX

В SpaceX заявили, что "Работа Starlink не является теоретической или экспериментальной". В официальном отчете, составленном для FCC, говорится, что на сегодняшний день спутниковым интернетом пользуются более 10 тыс. жителей США и Канады. Качество услуг выросло с начала запуска Сети для бета-тестирования (ноябрь 2020-го) быстро повышается в режиме реального времени, и сеть Starlink доказала, что может превзойти требуемые показатели FCC". Согласно данным компании, в 95% случаев Starlink удалось обеспечить скорость скачивания 100 Мбит/с и выше, а также и скорость загрузки в 20 Мбит/с и выше, при этом задержки были на уровне 31 мс или ниже.

Однако конкуренты стоят на своем, заявляя, что технология не была проверена и что ее пока не удалось сделать общедоступной. "Если технология не обеспечит широкополосную качественную связь всем без исключения абонентам, ее стоит дисквалифицировать. Того требуют правилами FCC", — сказано в официальном заявлении NRECA и NRTC.

Это еще не все

Кроме лоббистов интернет-провайдеров, есть еще одна "головная боль" — группа защиты прав потребителей Free Press. Данная организация проверила результаты аукциона и обнаружила, что SpaceX выиграла финансирование в местах, не нуждающихся в качественной связи (там уже есть гигабитное подключение). Пока неясно, сможет ли FCC полностью или частично лишить компанию Илона Маска финансирования. Но исполняющая обязанности председателя FCC Джессика Розенворсель уже раскритиковала прежнего председателя Аджита Пая за "проведение аукционов, которое привело к возникновению проблем".

Напомним: Илон Маск запланировал тестирование интернета Starlink в Европе на февраль 2021 года.