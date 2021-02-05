Пришедшие сквозь время. В Турции обнаружили терракотовые фигурки возрастом 2 тыс. лет (фото)

Среди статуэток были изображены как простые смертные, так и древние боги.

Археологи нашли десятки терракотовых статуэток возрастом более 2 тыс лет. Они изображают как древних богов, так и обычных смертных — мужчин, женщин, кавалерию и животных, пишет Live Science.

На некоторых местами сохранился плотный слой краски, а на других даже нанесенные надписи. Находка была найдена в древнем городе Мира, расположенного на территории современного турецкого региона Демре.

"Эта коллекция статуэток дает нам подробные сведения о том, что существовало в таинственной Мире в первом и втором веках до н.э. Стоит добавить, что Мира — одно из самых важных древних поселений в Ликии, важный морской регион на берегу Средиземного моря", — сказал Невзат Чевик, руководитель проводимых раскопок и профессор археологии Университета Акдениз в Турции.

Фото: Myra Andriake Excavations Archive

Порт Миры когда-то был одной из крупнейших гаваней древнего Средиземноморья. Он знаменит своими высеченными в скалах гробницами, церковью Святого Николая, который был епископом Миры в 4 веке н.э., а также театром римской эпохи, который мог вместить около 11 тыс зрителей.

Чевик и его команда обнаружили части этого театра в период с июня по октябрь 2020 года, когда занимались раскопками второго, меньшего театра под римскими руинами. Более древняя структура восходит к эллинистическому периоду, от 323 года до н.э., когда умер Александр Македонский, до начала Римской империи — в 30 году до н.э.

Археологи ожидали найти эллинистический театр, но терракотовые статуэтки, разбросанные в нем повсюду, стали неожиданным сюрпризом.

Фото: Myra Andriake Excavations Archive

"Выглядит так, будто жители древней Миры воскресли и прибыли к нам через временной туннель", — добавил Чевик.

Статуэтки, которым от 2100 до 2200 лет, имели разные изображения. Одни изображали простых смертных, среди которых были женщина с ребенком, мальчик с каким-то фруктом, всадник и женщина, несущая гидрию — древнегреческий сосуд для воды. Другие — богов, Артемиду, Геракла, Афродиту, Лето и Аполлона.

Из-за "коллективного сосуществования" фигурок и того факта, что коллекция включала божественные статуэтки, обетные тарелки и сосуды для благовоний, исследователи полагают, что статуэтки могли быть привезены из культового района и брошены в этом месте. По словам экспертов, коллекция дает важные сведения об эллинистическом периоде Мира и Ликии.

Фото: Myra Andriake Excavations Archive

На некоторых фигурках частично сохранилась краска. Красный, синий и розовый использовались в разных оттенках для изображения одежды, а надписи на спинках, скорее всего, обозначали имя мастера или мастерской.

Тот факт, что команда обнаружила более 50 терракотовых голов, у которых отсутствуют тела, говорит о том, что в этом районе можно найти еще больше фигурок. Команда также обнаружила множество керамических, бронзовых, свинцовых и серебряных предметов.

Фото: Myra Andriake Excavations Archive

Ученые планируют продолжить раскопки в этом году. Тем временем команда работает над сохранением, ремонтом и сборкой сотен мелких предметов, составляющих терракотовую коллекцию.

Свои находки они хотят опубликовать и выставить в Музее ликийских цивилизаций в Андриаке, Анталья.