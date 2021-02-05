Ті, хто пройшли крізь час. У Туреччині виявили теракотові фігурки віком 2 тис. років (фото)

Серед статуеток були зображені як прості смертні, так і стародавні боги.

Археологи знайшли десятки теракотових статуеток віком понад 2 тис років. Вони зображують як древніх богів, так і звичайних смертних — чоловіків, жінок, кавалерію й тварин, пише Live Science.

На деяких місцями зберігся щільний шар фарби, а на інших навіть нанесені написи. Знахідка була знайдена в стародавньому місті Мира, розташованого на території сучасного турецького регіону Демре.

"Ця колекція статуеток дає нам докладні відомості про те, що існувало в таємничу Миру в першому та другому століттях до н. е. Варто додати, що Мира — одне з найважливіших стародавніх поселень у Лікії, важливий морський регіон на березі Середземного моря", — сказав Невзат Чевік, керівник проведених розкопок і професор археології Університету Акдениз у Туреччині.

Фото: Myra Andriake Excavations Archive

Порт Мири колись був однією з найбільших гаваней стародавнього Середземномор'я. Він знаменитий своїми висіченими в скелях гробницями, церквою Святого Миколая, який був єпископом Мири в 4 столітті н. е., а також театром римської епохи, який міг вмістити близько 11 тис глядачів.

Чевік і його команда виявили частини цього театру в період із червня по жовтень 2020 року, коли займалися розкопками другого, меншого театру під римськими руїнами. Давніша структура сходить до елліністичного періоду, від 323 року до н. е., коли помер Олександр Македонський, до початку Римської імперії — у 30 році до н. е.

Археологи очікували знайти елліністичний театр, але теракотові статуетки, розкидані в ньому всюди, стали несподіваним сюрпризом.

Фото: Myra Andriake Excavations Archive

"Виглядає так, ніби жителі стародавньої Міри воскресли і прибули до нас через часовий тунель", — додав Чевік.

Статуетки, яким від 2 100 до 2 200 років, мали різні зображення. Одні зображували простих смертних, серед яких були жінка з дитиною, хлопчик з якимось фруктом, вершник і жінка, що несе гідрію — давньогрецьку посудину для води. Інші — богів, Артеміду, Геракла, Афродіту, Літо й Аполлона.

Через "колективне співіснування" фігурок і того факту, що колекція охоалювала божественні статуетки, тарілки і посудини для пахощів, дослідники вважають, що статуетки могли бути привезені з культового району і кинуті в цьому місці. За словами експертів, колекція дає важливі відомості про елліністичний періоді Миру та Лікії.

Фото: Myra Andriake Excavations Archive

На деяких фігурках частково збереглася фарба. Червоний, синій і рожевий використовувалися в різних відтінках для зображення одягу, а написи на спинках, швидше за все, позначали ім'я майстра або майстерні.

Той факт, що команда знайшла понад 50 теракотових голів, у яких відсутні тіла, говорить про те, що в цьому районі можна знайти ще більше фігурок. Команда також виявила безліч керамічних, бронзових, свинцевих і срібних предметів.

Фото: Myra Andriake Excavations Archive

Учені планують продовжити розкопки цього року. Тим часом команда працює над збереженням, ремонтом і складанням сотень дрібних предметів, що становлять терракотовую колекцію.

Свої знахідки вони хочуть опублікувати та виставити в Музеї лікійських цивілізацій в Андріаці, Анталья.