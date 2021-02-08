Сервисы "Яндекса" перестали работать из-за масштабного сбоя
Пользователи сообщают о проблемах с доступом к поисковой системе, кроме того, не работают почтовые сервисы.
В работе сервисов Яндекса произошел сбой. Об этом сообщает DownDetector.
Большинство пользователей сообщают о сложностях с доступом на сайт поисковой системы, кроме того, не работают почтовые сервисы.
66% пользователей, сообщивших о проблемах, уточнили, что они связаны с сайтом. У 25% — сбои в работе почты, у 7% — проблемы возникли при работе с "Яндекс.Деньгами".
Отметим, в 2017 году компания "Яндекс" решила закрыть свои офисы в Украине в связи с введением Киевом санкций.
Украинские дипломаты работают над возможностью привлечь Яндекс к ответственности за работу в оккупированном Крыму.
В МИД сообщили, что деятельность российской компании на территории Украины запрещена в соответствии с санкционными ограничениями, которые ввел Киев.
Ранее стало известно, что российская компания "Яндекс" набирает штат в Крыму – объявления об этом опубликованы на официальном сайте компании. Ранее о том, что в Севастополе можно заказать карту Mastercard World от "Яндекс.Деньги", сообщали в BBC. Для этого оказалось достаточным в адресе приписать Севастополь к Краснодарскому краю РФ.