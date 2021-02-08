Сервіси "Яндексу" перестали працювати через масштабний збій

Користувачі повідомляють про проблеми з доступом до пошукової системи, крім того, не працюють поштові сервіси.

У роботі сервісів Яндексу стався збій. Про це повідомляє DownDetector.

Більшість користувачів повідомляють про складнощі з доступом на сайт пошукової системи, крім того, не працюють поштові сервіси.

66% користувачів, які повідомили про проблеми, уточнили, що вони пов'язані із сайтом. У 25% — збої в роботі пошти, у 7% — проблеми виникли при роботі з "Яндекс.Гроші".

Зазначимо: у 2017 році компанія "Яндекс" вирішила закрити свої офіси в Україні у зв'язку з введенням Києвом санкцій.

Українські дипломати працюють над можливістю залучити Яндекс до відповідальності за роботу в окупованому Криму.

У МЗС повідомили, що діяльність російської компанії на території України заборонена відповідно до списку санкцій обмежень, які ввів Київ.

Раніше стало відомо, що російська компанія "Яндекс" набирає штат у Криму — оголошення про це опубліковане на офіційному сайті компанії. Раніше про те, що в Севастополі можна замовити карту Mastercard World від "Яндекс.Гроші", повідомляли в BBC. Для цього виявилося достатнім в адресі приписати Севастополь до Краснодарського краю РФ.