Археологи нашли редкий клад римских монет: на одной из них изображен сын Афродиты

Среди них ученые идентифицировали денарии и кистофоровые монеты.

В кувшине, закопанном возле ручья археологи нашли клад серебряных монет римской эпохи, пишет Live Science.

Фото: Courtesy of Elif Özer/Aizanoi Excavation Directorate

"Возраст 651 монеты составляет около 2100 лет, но, несмотря на это, текст и изображения, выгравированные на них, все еще можно прочитать. Эта находка представляет собой уникальную коллекцию. Вполне вероятно, что высокопоставленный солдат прибыл в Айзаной и закопал эти монеты здесь по неизвестной нам причине", — сказала, участвовавшая в раскопках, Элиф Озер, археолог из Университета Памуккале в Турции.

Фото: Courtesy of Elif Özer/Aizanoi Excavation Directorate

Археологи нашли кувшин, захороненный на берегу реки в Айзанои в сентябре 2019 года. После изучения клада, они идентифицировали 439 денариев — древние римские монеты, отчеканенные на серебре, и 212 кистофоровых серебряных монет из Пергама, древнегреческого города, расположенного в современной северо-западной Турции.

"Многие из монет чеканились в южной Италии и датируются 75 и 4 годами до н. э. На них изображены портреты римских императоров, среди которых Цезарь, Брут, Марк Антоний, а обратная сторона рассказывает другую историю", — отметила Эли Озер.

Фото: Courtesy of Elif Özer/Aizanoi Excavation Directorate

Например, на одной из монет изображена сцена с Энеем. Согласно греко-римской мифологии, он был троянским героем, сыном богини Афродиты и Анхиза, двоюродного брата троянского царя. Также он известен как предок Рема и Ромула, братьев-близнецов, считавшихся основателями Рима.

На монете, Эней несет Анхиза на спине, иллюстрируя знаменитую сцену в "Энеиде" Вергилия, в которой Эней выносит свою семью из горящей Трои (Это знаменитая сцена, также была увековечена и в скульптуре "Эней, Анхиз и Асканий" итальянского скульптора Лоренцо Бернини).

Фото: Courtesy of Elif Özer/Aizanoi Excavation Directorate

Обширная коллекция денариев и кистофоров известна как "монетный альбом", потому что в них представлены правители времен поздней Римской республики.

После того как команда закончила инвентаризацию редкой находки, они отправили клад в Музей анатолийских цивилизаций в Анкаре, где монеты будут выставлены на всеобщее обозрение.

Фото: Courtesy of Elif Özer/Aizanoi Excavation Directorate

Напомним, что ранее в Турции обнаружили терракотовые фигурки возрастом 2 тыс. лет. Статуэтки, которым от 2100 до 2200 лет, имели разные изображения. Одни изображали простых смертных, среди которых были женщина с ребенком, мальчик с каким-то фруктом, всадник и женщина, несущая гидрию. Другие — богов, Артемиду, Геракла, Афродиту, Лето и Аполлона.