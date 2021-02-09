В древней китайской гробнице ученые обнаружили 2700-летний крем для лица (фото)

Крем был сделан из лунного молока - желеобразной суспензии, скапливающаяся в виде потеков на стенах и полу пещер.

Современная косметическая индустрия стремительно развивается с каждым годом, а одни из самых популярных ингредиентов, такие как ретинол и гиалуроновая кислота помогают делать наши лица гладкими и сияющими, пишет IFLS.

Однако древние люди тоже любили ухаживать за своей кожей, о чем свидетельствует 2700-летний бронзовый сосуд с кремом для лица, найденный в гробнице древнего китайского дворянина.

Крем находился в богато украшенной бронзовой посудине и был сделан из животного жира, а также из материала под названием лунное молоко. Открытие и исследование древнего вещества, которое считается самым ранним свидетельством существования косметического крема в Китае, подробно описано в статье, опубликованной в журнале Archaeometry.

Раскопки происходили в районе Люцзява в провинции Шэньси. В свое время эта область принадлежала государству Руй — загадочному княжеству, от которого осталось лишь немного исторических записей между 700 и 640 годами до н.э.

Археологи раскопали гробницу, принадлежавшую мужчине из знатного рода, о чем свидетельствует набор погребального бронзового оружия. У изголовья гроба они нашли изысканный бронзовый сосуд. Этот тип сосудов часто находили в гробницах высокопоставленных лиц, таких как члены королевской семьи, свидетельствуя о том, что это был высококачественный продукт.

При открытии посудины ученые обнаружили около 6 г желтовато-белых комков. Первоначальный анализ показал, что они состоят из смеси карбонатов и липидов, однако позже выяснилось, что карбонат на самом деле был моногидрокальцитом — формой карбоната кальция, который можно получить из известняковых пещерных спелеотемов.

Фото: Dr Bin Han, University of Chinese Academy of Sciences, China

Это кремово-белое вещество называется лунным молоком, и по мнению авторов, его присутствие в креме имело связь с "пещерным культом даосской школы".

Некоторые пещеры выбирались в качестве священных даосских мест, что могло привести к духовным ценностям и косметическому использованию лунного молока. Дополнительным практическим преимуществом является то, что карбонат кальция хорошо впитывает пот и жир, что могло придать крему матирующий эффект.

В этот период истории Китая отбеливание кожи было довольно популярной практикой, а пастообразный оттенок лунного молока помогал выполнять эту функцию. Исходя из этих факторов, лунное молоко, вероятно, использовалось как для косметических, так и для мистических свойств.

Герметичная крышка сосуда помогла сохранить в креме животные жиры. Проанализировав жир, соотношение пальмитиновой и стеариновой кислот, исследователи предположили, что он был получен от жвачных животных, таких как корова.

Авторы предполагают, что эти коровы были одомашнены и выращены в загонах на строгой диете из проса, поскольку условия местности благоприятствуют его выращиванию.

[ + – ] Гробница дворянина, где был обнаружен бронзовый сосуд с кремом. Фото: Dr Bin Han, University of Chinese Academy of Sciences, China

Эта информация очень полезна для понимания сельского хозяйства в государстве Руи, поскольку подробных записей о том, как оно существовало и функционировало почти нет.

Животный жир, скорее всего, использовался как для превращения лунного молока в кремовую смесь, так и для увлажняющих свойств. Это открытие является большим прорывом в понимании ранней косметической индустрии в Китае и является самым ранним свидетельством использования жира крупного рогатого скота в древней китайской косметике.

Считается, что первое использование косметики началось в период до империи Цинь (до 221 года до н. э.), однако такие догадки подтверждаются только историческими описаниями, а не анализом реальных продуктов.

Кроме того, по словам авторов, коммерческая тайна затрудняет сборку рецептур этих продуктов и способов их производства. Этот сосуд с кремом для кожи поддерживает теорию о том, что косметическое использование потенциально возникло в весенне-осенний период китайской истории (с 771 по 476 год до н. э.).

Тот факт, что этот крем обнаружили в гробнице человека, который, скорее всего, был мужчиной, имеет большое значение, поскольку в исторических записях этого периода и ранее, использование косметики чаще всего приписывают женщинам.

Второе самое раннее свидетельство использования косметики мужчинами в Китае датируется между 220 и 280 годами н.э — 1000 лет спустя.