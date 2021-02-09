У древній китайській гробниці вчені знайшли 2700-річний крем для обличчя (фото)

Крем був зроблений з місячного молока — желеподібної суспензії, що накопичується у вигляді патьоків на стінах і підлозі печер.

Сучасна косметична індустрія стрімко розвивається з кожним роком, а одні з найпопулярніших інгредієнтів, такі як ретинол і гіалуронова кислота допомагають робити наші обличчя гладкими і сяючими, пише IFLS.

Однак стародавні люди теж любили доглядати за своєю шкірою, про що свідчить 2700-річний бронзовий посуд ыз кремом для обличчя, знайдений в гробниці стародавнього китайського дворянина.

Крем знаходився в багато прикрашеній бронзовій посудині і був зроблений з тваринного жиру, а також із матеріалу під назвою місячне молоко. Відкриття та дослідження стародавньї речовини, яка вважається найбільш раннім свідченням існування косметичного крему в Китаї, докладно описано в статті, опублікованій в журналі Archaeometry.

Розкопки відбувалися поблизу Люцзяви в провінції Шеньсі. Свого часу ця область належала державі Руй — загадкового князівства, від якого залишилося лише трохи історичних записів між 700 і 640 роками до н. е.

Археологи розкопали гробницю, що належала чоловікові зі знатного роду, про що свідчить набір похоронного бронзового зброї. У головах труни вони знайшли вишуканий бронзовий посуд. Цей тип судин часто знаходили в гробницях високопоставлених осіб, таких як члени королівської сім'ї, бо свідчить про те, що це був високоякісний продукт.

Під час відкриття посудини вчені знайшли майже 6 г жовтувато-білих грудок. Початковий аналіз показав, що вони складаються із суміші карбонатів і ліпідів, проте пізніше з'ясувалося, що карбонат насправді був моногідрокальцитом — формою карбонату кальцію, який можна отримати з вапнякових печерних спелеотемів.

Ця кремово-біла речовина називається місячним молоком, і на думку авторів, його присутність в кремі мала зв'язок із "печерним культом даоської школи".

Деякі печери вибирали священими даоськими місцями, що могло призвести до духовних цінностей і косметичного використання місячного молока. Додатковою практичною перевагою є те, що карбонат кальцію добре вбирає піт і жир, що могло надати крему матуючий ефект.

[ + – ] Гробниця дворянина, де був знайдений бронзовий посуд із кремом Фото: Dr Bin Han, University of Chinese Academy of Sciences, China

У цей період історії Китаю відбілювання шкіри було досить популярною практикою, а пастоподібний відтінок місячного молока допомагав виконувати цю функцію. Виходячи з цих факторів, місячне молоко, ймовірно, використовувалося як для косметичних, так і для містичних властивостей.

Герметична кришка посудини допомогла зберегти в кремі тваринні жири. Проаналізувавши жир, співвідношення пальмітинової та стеаринової кислот, дослідники припустили, що він був отриманий від жуйних тварин, таких як корова.

Автори припускають, що ці корови були одомашнені та вирощені в загонах на суворій дієті з проса, оскільки умови місцевості сприяють його вирощуванню.

Ця інформація дуже корисна для розуміння сільського господарства в державі Руї, оскільки докладних записів про те, як воно існувало та функціонувало майже немає.

Тваринний жир, швидше за все, використовувався як для перетворення місячного молока в кремову суміш, так і для зволожувальних властивостей. Це відкриття є великим проривом у розумінні ранньої косметичної індустрії в Китаї і є найбільш раннім свідченням використання жиру великої рогатої худоби в стародавній китайській косметиці.

Вважається, що перше використання косметики почалося в період до імперії Цинь (до 221 року до н. е.), Однак такі здогади підтверджуються тільки історичними описами, а не аналізом реальних продуктів.

Крім того, за словами авторів, комерційна таємниця ускладнює складання рецептур цих продуктів і способів їх виробництва. Ця посудина з кремом для шкіри підтримує теорію про те, що косметичне використання потенційно виникло у весняно-осінній період китайської історії (з 771 по 476 рік до н. е.).

Той факт, що цей крем виявили в гробниці людини, яка, швидше за все, була чоловіком, має велике значення, оскільки в історичних записах цього періоду й раніше, використання косметики найчастіше приписують жінкам.

Друге найраніше свідчення використання косметики чоловіками в Китаї датується між 220 і 280 роками н. е. — 1 000 років тому.