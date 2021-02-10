Над Дубаем засияли две марсианских луны Фобос и Деймос (видео)

В ОАЭ с размахом отметили успешное прибытие зонда Al Amal на орбиту Красной планеты.

В честь первой миссии ОАЭ на Марс, которая вывела спутник на орбиту планеты, в небе над Дубаем засияли две марсианских луны. Об этом сообщает Space.com.

В день выхода зонда Al Amal (араб. "надежда") на орбиту Марса, Объединенный Арабские Эмираты провели захватывающее шоу. Изображения марсианских спутников Фобоса и Деймоса были спроецированы в небе на Земле, в то время как спутнику оставалось всего несколько часов до выхода на орбиту Красной планеты.

"В ознаменование этого исторического достижения и великой работы Космического центра имени Мухаммеда бин Рашида, в небе Дубая появилось две луны, отражая пейзаж, который можно увидеть с поверхности Марса", – говорится в сообщении правительства ОАЭ.

Согласно появившимся снимкам, кампания проводилась в пустыне. На видео неясно, как была выполнена проекция, но по обеим сторонам марсианских лун видны краны и огни на них. Предположительно, установка была частью гигантского проектора.

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Правительство ОАЭ добавило, что несмотря на ограничения из-за продолжающейся пандемии коронавируса, туристы приехавшие в страну в этот день, получили штампы о въезде из базальтовых чернил. Как отмечается, базальт находится как в ОАЭ, так и на Марсе, поэтому чернила были "созданы в честь грандиозного события", говорится в заявлении.

Также несколько знаковых памятников в ОАЭ были подсвечены красным цветом, отдавая дань Красной планете.

Миссия Al Amal призвана вдохновить арабскую молодежь и привлечь "свежую кровь" в сферу науки. Также страна пытается выйти на рынок высоких технологий, после того, как на протяжении десятилетий добыча нефти была ее главным источником доходов.

Арабская миссия на Марс стартовала в июле 2020 года и является одной из трех, запущенных в прошлом году. Так, китайская миссия Tianwen-1 должна выйти на орбиту Марса в среду, 10 февраля, а марсоход NASA Perseverance и вертолетом Ingenuity выполнят посадку 18 февраля.