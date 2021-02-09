Марсианский зонд "Надежда", созданный ОАЭ, вышел на орбиту Красной планеты
Сегодня марсианская станция Al Amal (араб. "надежда") после семимесячного перелета совершила маневр выхода на орбиту вокруг Красной планеты. Теперь дан старт научной двухгодичной программе, но команда рассчитывает, что в итоге миссия будет продлена до 2025 года. Об этом пишет Reuters.
Первая арабская космическая миссия на Марс стартовала на борту ракеты-носителя H-IIA со стартовой площадки Космического центра Танэгасима в Японии 20 июля в 00.58 по киевскому времени. Беспилотный зонд Al Amal успешно отделился от ракеты через час после запуска.
Автоматическая межпланетная станция создавалась с 2014 года в рамках масштабной программы Emirates Mars Mission, реализуемой Объединенными Арабскими Эмиратами с 2006 года с целью развития научно-технического потенциала страны и расширения человеческих знаний об атмосфере Марса. Станция, ставшая первым марсианским исследовательским аппаратом ОАЭ и стран арабского мира, создана космическим центром имени Мохаммеда бин Рашида совместно с Университетом Колорадо в Боулдере, Аризонским университетом и Калифорнийским университетом в Беркли.
Сама станция невелика — вместе с топливом ее общая масса составляет 1,5 тонны. Она оснащена двумя солнечными панелями общей мощностью 1,8 кВт для подпитки встроенных аккумуляторов, обеспечивающих питание научного оборудования, параболической 1,5-метровой антенной с высоким коэффициентом усиления, антеннами с низким коэффициентом усиления, а также шестью двигателями. В оснащение также входят звездные датчики для определения ориентации аппарата в космосе, маховики и восемь небольших подруливающих двигателей.
"Надежда" приземляться на Марс не будет, ограничившись лишь исследованием атмосферы. Она должна дать ответы на важные вопросы относительно процессов, происходящих в газовой оболочке Марса. Сейчас Марс — безжизненная планета с очень разреженной атмосферой, состоящей преимущественно из углекислого газа. В то же время многочисленные следы рек и озер, которые когда-то существовали на поверхности Марса, указывают на то, что ранее она была более пригодна для жизни.
"Надежда" должна помочь понять механизмы, приведшие к потере атмосферы планеты, путем наблюдений за водородом и кислородом, а также исследований взаимодействий между верхними и нижними слоями газовой оболочки.